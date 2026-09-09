DAX 25.540 -0,1%ESt50 6.304 -0,1%MSCI World 4.935 -0,1%Top 10 Crypto 10,11 +0,1%Nas 26.253 -0,6%Bitcoin 66.995 -0,4%Euro 1,1638 +0,0%Öl 102,3 +1,1%Gold 4.393 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

Rheinmetall Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
1.015,20 EUR +9,20 EUR +0,91 %
STU
finanzen.net zero
Rheinmetall jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Smartphone

Marktkap. 49,07 Mrd. EUR

KGV 101,47 Div. Rendite 0,74%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 703000

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0007030009

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol RNMBF

AI Analyse

JP Morgan Chase & Co.

Rheinmetall Neutral

11:16 Uhr
Rheinmetall Neutral
Aktie in diesem Artikel
Rheinmetall AG
1.015,20 EUR 9,20 EUR 0,91%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - JPMorgan hat Rheinmetall den Stempel "Negative Catalyst Watch" aufgedrückt. Die fundamentale Einstufung bleibt "Neutral", wie aus einem umfangreichen Ausblick der US-Bank auf die kommende Berichtssaison sowie Kapitalmarktveranstaltungen der europäischen Unternehmen vom Mittwoch hervorgeht. Beim Rüstungskonzern und Autozulieferer erwartet David Perry, dass sich der Umsatzausblick in Richtung eines höheren Anteils "neuer" Produkte wie Raketen, digitaler Systeme und Drohnen zulasten "alter" Produkte wie Munition und bemannter Landfahrzeuge verschieben wird. Dies könnte wegen der sehr hohen Margen einiger der traditionellen Produkte und vornehmlich Gemeinschaftsunternehmen bei den neuen unter dem Strich zu niedrigeren Konzernergebnissen führen./gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.09.2026 / 21:22 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.09.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tobias Arhelger / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Rheinmetall Neutral

Unternehmen:
Rheinmetall AG		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
1.011,00 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
1.015,20 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
David H Perry 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
1.738,89 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Rheinmetall AG

11:16 Rheinmetall Neutral JP Morgan Chase & Co.
01.09.26 Rheinmetall Buy Deutsche Bank AG
17.08.26 Rheinmetall Neutral JP Morgan Chase & Co.
14.08.26 Rheinmetall Buy Jefferies & Company Inc.
11.08.26 Rheinmetall Outperform RBC Capital Markets
mehr Analysen

Nachrichten zu Rheinmetall AG

finanzen.net Open Source Dämpfer für Rheinmetall-Aktie: Analystenkritik überlagert Open-Source-Schritt - auch RENK, HENSOLDT & TKMS schwach Dämpfer für Rheinmetall-Aktie: Analystenkritik überlagert Open-Source-Schritt - auch RENK, HENSOLDT & TKMS schwach
dpa-afx ANALYSE-FLASH: JPMorgan setzt Rheinmetall auf 'Negative Catalyst Watch'
finanzen.net Rheinmetall-Aktie short: Neues Chartsignal
finanzen.net JP Morgan Chase & Co.: Neutral für Rheinmetall-Aktie
finanzen.net Börse Europa in Grün: STOXX 50 zum Handelsstart in Grün
finanzen.net Freundlicher Handel: Euro STOXX 50 zum Handelsstart mit Zuschlägen
finanzen.net Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Vormittag mit roten Vorzeichen
dpa-afx AKTIE IM FOKUS: Rheinmetall unter 1.000 Euro - JPMorgan wird skeptischer
finanzen.net XETRA-Handel DAX schwächelt letztendlich
Financial Times Rheinmetall cuts sales outlook after Germany scraps warship project
EQS Group EQS-PVR: Rheinmetall Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-Adhoc: Rheinmetall Aktiengesellschaft: Q2 significantly exceeds market expectations with record revenue growth and earnings
EQS Group EQS-NVR: Rheinmetall AG: Release according to Article 41 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-Adhoc: Rheinmetall AG: Rheinmetall is assessing the potential impact of the cancellation of the F126 programme
EQS Group EQS-NVR: Rheinmetall AG: Release according to Article 41 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
Financial Times Rheinmetall gambled on Germany’s doomed warship project — and lost
EQS Group EQS-DD: Rheinmetall AG: Georgi Vermögensverwaltungs GmbH, buy
RSS Feed
Rheinmetall AG zu myNews hinzufügen

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.