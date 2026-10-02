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ISIN CH0210483332

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Symbol CFRHF

Goldman Sachs Group Inc.

Richemont Buy

09:06 Uhr
Richemont Buy
Aktie in diesem Artikel
Richemont
186,80 EUR 0,95 EUR 0,51%
Charts| News| Analysen
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Goldman Sachs hat Richemont mit "Buy" und einem Kursziel von 225 Franken in die Bewertung aufgenommen. Die Analysten der US-Investmentbank trauen Europas Luxusgüterunternehmen laut einer am Montag vorliegenden Brancheneinschätzung die Rückkehr auf den Wachstumspfad zu. Nach der Normalisierung der drei Post-Corona-Jahre erwarten sie 2027 die Trendwende mit einem organischen Umsatzanstieg im mittleren einstelligen Prozentbereich. Richemont sehen die Experten als größten Profiteur der guten Aussichten im Schmuckgeschäft./gl/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.10.2026 / 20:11 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Richemont

Zusammenfassung: Richemont Buy

Unternehmen:
Richemont		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
225,00 CHF
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
172,85 CHF		 Abst. Kursziel*:
30,17%
Rating vorher:
Sell		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
 KGV*:
-		 Ø Kursziel:
214,38 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Richemont

09:06 Richemont Buy Goldman Sachs Group Inc.
29.09.26 Richemont Overweight JP Morgan Chase & Co.
25.09.26 Richemont Outperform Bernstein Research
22.09.26 Richemont Outperform RBC Capital Markets
18.09.26 Richemont Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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