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RWE Aktie

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AI Analyse

Goldman Sachs Group Inc.

RWE Buy

13:36 Uhr
RWE Buy
Aktie in diesem Artikel
RWE AG St.
58,94 EUR -0,62 EUR -1,04%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für RWE von 75 auf 74 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Alberto Gandolfi passte seine Schätzungen am Freitag an die Neunmonatszahlen des Energiekonzerns an./ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2026 / 10:51 / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Andre Laaks, RWE

Zusammenfassung: RWE Buy

Unternehmen:
RWE AG St.		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
74,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
58,26 €		 Abst. Kursziel*:
27,02%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
58,94 €		 Abst. Kursziel aktuell:
25,55%
Analyst Name:
Alberto Gandolfi 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
68,72 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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