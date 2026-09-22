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Symbol RYAOF

AI Analyse

JP Morgan Chase & Co.

Ryanair Overweight

08:06 Uhr
Ryanair Overweight
Aktie in diesem Artikel
Ryanair
23,83 EUR 0,32 EUR 1,36%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Ryanair mit einem Kursziel von 32 Euro auf "Overweight" belassen. Auf einer Analystenveranstaltung habe die Billigfluggesellschaft die jüngste Entwicklung der Ticketpreise in den vergangenen Wochen positiv hervorgehoben, schrieb Harry Gowers am Dienstag. Als Herausforderung sieht er, dass die Absicherungsgeschäfte bis März 2028 trotz der gestiegenen Kerosinpreise auf einem vergleichsweise niedrigen Niveau lägen. Diese Risiken könnten aber kompensiert werden, wenn bei weiter hohen Kerosinpreisen Kapazitäten aus dem Markt genommen würden und die Ticketpreise weiter stiegen./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.09.2026 / 21:53 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2026 / 21:53 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: pio3 / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Ryanair Overweight

Unternehmen:
Ryanair		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
32,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
23,52 €		 Abst. Kursziel*:
36,05%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
23,83 €		 Abst. Kursziel aktuell:
34,28%
Analyst Name:
Harry J Gowers 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
29,28 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Ryanair

08:06 Ryanair Overweight JP Morgan Chase & Co.
10.09.26 Ryanair Outperform Bernstein Research
01.09.26 Ryanair Overweight Barclays Capital
20.08.26 Ryanair Outperform Bernstein Research
11.08.26 Ryanair Outperform Bernstein Research
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