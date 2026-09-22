Ryanair Aktie
Marktkap. 23,58 Mrd. EURKGV 11,59 Div. Rendite 1,63%
WKN A1401Z
ISIN IE00BYTBXV33
Symbol RYAOF
AI Analyse
Ryanair Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Ryanair mit einem Kursziel von 32 Euro auf "Overweight" belassen. Auf einer Analystenveranstaltung habe die Billigfluggesellschaft die jüngste Entwicklung der Ticketpreise in den vergangenen Wochen positiv hervorgehoben, schrieb Harry Gowers am Dienstag. Als Herausforderung sieht er, dass die Absicherungsgeschäfte bis März 2028 trotz der gestiegenen Kerosinpreise auf einem vergleichsweise niedrigen Niveau lägen. Diese Risiken könnten aber kompensiert werden, wenn bei weiter hohen Kerosinpreisen Kapazitäten aus dem Markt genommen würden und die Ticketpreise weiter stiegen./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.09.2026 / 21:53 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2026 / 21:53 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: pio3 / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Ryanair Overweight
|Unternehmen:
Ryanair
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
32,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
23,52 €
|Abst. Kursziel*:
36,05%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
23,83 €
|Abst. Kursziel aktuell:
34,28%
|
Analyst Name:
Harry J Gowers
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
29,28 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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