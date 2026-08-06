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Symbol SFHLF

Deutsche Bank AG

SAF-HOLLAND SE Hold

11:56 Uhr
SAF-HOLLAND SE Hold
Aktie in diesem Artikel
SAF-HOLLAND SE
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für SAF-Holland von 18 auf 19 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Lkw-Zuliefer habe in allen Regionen solide abgeschnitten, schrieb Nicolai Kempf in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar zum Quartalsbericht./rob/ag/men

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2026 / 07:55 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: SAF-HOLLAND S.A.

Zusammenfassung: SAF-HOLLAND Hold

Unternehmen:
SAF-HOLLAND SE		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
19,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
21,65 €		 Abst. Kursziel*:
-12,24%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
21,55 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-11,83%
Analyst Name:
Nicolai Kempf 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
22,67 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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11:41 SAF-HOLLAND Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06.08.26 SAF-HOLLAND Kaufen DZ BANK
06.08.26 SAF-HOLLAND Buy Warburg Research
21.07.26 SAF-HOLLAND Hold Deutsche Bank AG
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