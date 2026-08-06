SAF-HOLLAND Aktie
Marktkap. 945,58 Mio. EURKGV 13,62 Div. Rendite 4,25%
WKN SAFH00
ISIN DE000SAFH001
Symbol SFHLF
SAF-HOLLAND SE Hold
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für SAF-Holland von 18 auf 19 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Lkw-Zuliefer habe in allen Regionen solide abgeschnitten, schrieb Nicolai Kempf in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar zum Quartalsbericht./rob/ag/men
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2026 / 07:55 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: SAF-HOLLAND S.A.
Zusammenfassung: SAF-HOLLAND Hold
|Unternehmen:
SAF-HOLLAND SE
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
19,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
21,65 €
|Abst. Kursziel*:
-12,24%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
21,55 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-11,83%
|
Analyst Name:
Nicolai Kempf
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
22,67 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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