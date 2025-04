Barclays Capital

Saint-Gobain Overweight

08:06 Uhr

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Saint-Gobain von 122 auf 112 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Pierre Rousseau passte seine Schätzungen für Europas Bau- und Infrastrukturbranche am Mittwochabend an das aktuelle Wirtschaftsumfeld an. Ein Großteil der Kürzung erfolge auch währungsbedingt. Der Infrastrukturbereich sei insgesamt der "sicherere Hafen"./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.04.2025 / 21:54 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.04.2025 / 03:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: ricochet64 / Shutterstock.com