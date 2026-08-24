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Shell (ex Royal Dutch Shell) Aktie

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39,85 EUR -0,03 EUR -0,08 %
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39,74 EUR -0,18 EUR -0,45 %
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Marktkap. 222,18 Mrd. EUR

KGV 11,93 Div. Rendite 3,93%
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AI Analyse

Jefferies & Company Inc.

Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy

08:01 Uhr
Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy
Aktie in diesem Artikel
Shell (ex Royal Dutch Shell)
39,85 EUR -0,03 EUR -0,08%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Shell mit einem Kursziel von 4500 Pence auf "Buy" belassen. Analyst Mark Wilson hob seine Ergebnisschätzungen für 2026 für Europas Ölkonzerne um 5 Prozent an. Er begründete dies in seinem am Dienstag vorliegenden Branchenkommentar mit den Resultaten des zweiten Quartals und einer um 10 US-Dollar auf 90 Dollar je Barrel gestiegenen Prognose für den Brent-Ölpreis./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.08.2026 / 18:58 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.08.2026 / 19:00 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: SergeyP / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy

Unternehmen:
Shell (ex Royal Dutch Shell)		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
45,00 £
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
33,97 £		 Abst. Kursziel*:
32,47%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Mark Wilson 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
40,17 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

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