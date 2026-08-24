Shell (ex Royal Dutch Shell) Aktie
Marktkap. 222,18 Mrd. EURKGV 11,93 Div. Rendite 3,93%
WKN A3C99G
ISIN GB00BP6MXD84
Symbol RYDAF
AI Analyse
Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Shell mit einem Kursziel von 4500 Pence auf "Buy" belassen. Analyst Mark Wilson hob seine Ergebnisschätzungen für 2026 für Europas Ölkonzerne um 5 Prozent an. Er begründete dies in seinem am Dienstag vorliegenden Branchenkommentar mit den Resultaten des zweiten Quartals und einer um 10 US-Dollar auf 90 Dollar je Barrel gestiegenen Prognose für den Brent-Ölpreis./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.08.2026 / 18:58 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.08.2026 / 19:00 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: SergeyP / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy
|Unternehmen:
Shell (ex Royal Dutch Shell)
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
45,00 £
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
33,97 £
|Abst. Kursziel*:
32,47%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Mark Wilson
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
40,17 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
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