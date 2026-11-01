Stabilus Aktie
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Marktkap. 326,04 Mio. EURKGV 26,32 Div. Rendite 1,42%
WKN STAB1L
ISIN DE000STAB1L8
AI Analyse
Stabilus SE Neutral
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Stabilus von 30 auf 13 Euro eingestampft und die Aktien von "Overweight" auf "Neutral" abgestuft. Mit Blick auf die Autobranche setzt die Bank 2027 vor allem auf Lkw-Bauer, Anbieter hochtechnologisierter Fahrzeuge und Luxusautos sowie Reifenhersteller, wie Analyst Jose Asumendi am Dienstag im großen Ausblick schrieb. Unter den Einzelwerten heißen die Favoriten Ferrari, Porsche AG, Michelin, Continental, Daimler Truck und Volvo. Beim Zulieferer Stabilus senkten die Experten ihre Gewinnschätzungen für 2026 und 2027 um 7 Prozent. Er leide unter der schwachen Entwicklung wichtiger chinesischer Kunden./ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.11.2026 / 22:39 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.11.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Stabilus
Zusammenfassung: Stabilus Neutral
|Unternehmen:
Stabilus SE
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
13,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
13,24 €
|Abst. Kursziel*:
-1,81%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
12,90 €
|Abst. Kursziel aktuell:
0,78%
|
Analyst Name:
Jose M Asumendi
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
24,25 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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