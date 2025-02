Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Stellantis von 14,00 auf 13,50 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Romain Gourvil attestierte dem Autobauer in einer am Donnerstag vorliegenden Studie ein schwaches Geschäftsjahr 2024 und einen vorsichtigen Ausblick auf 2025. Das Unternehmen kämpfe in wichtigen Märkten unter anderem mit wiederkehrenden Qualitätsproblemen. Hinzu kämen die Belastungen durch die von den USA ausgehenden Handelsspannungen./tih/gl

