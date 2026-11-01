Ströer Aktie
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Marktkap. 2,14 Mrd. EURKGV 16,44 Div. Rendite 5,00%
WKN 749399
ISIN DE0007493991
Symbol SOTDF
AI Analyse
Ströer SECo Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Ströer vor Zahlen zum dritten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 52 Euro belassen. Analyst Marcus Diebel nahm in einem Ausblick am Mittwoch nur kleinere Änderungen an seinen Schätzungen für den Werbespezialisten vor. Er rechnet mit einer gewissen Erholung auf dem deutschen Anzeigenmarkt, in dem Ströer weiter Marktanteile gewinnen dürfte./rob/bek/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2026 / 14:24 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2026 / 14:24 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: STRÖER
Zusammenfassung: Ströer Overweight
|Unternehmen:
Ströer SE & Co. KGaA
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
52,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
38,36 €
|Abst. Kursziel*:
35,56%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
38,34 €
|Abst. Kursziel aktuell:
35,63%
|
Analyst Name:
Marcus Diebel
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
46,08 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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