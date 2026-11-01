DAX 26.663 +1,2%ESt50 6.393 +1,0%MSCI World 4.892 +1,2%Top 10 Crypto 9,7650 +1,7%Nas 25.622 +2,2%Bitcoin 67.092 +1,7%Euro 1,1091 -0,7%Öl 93,02 +1,7%Gold 4.003 -0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit Finanzen invest. Hier informieren
Suche...

Ströer Aktie

Kaufen
Verkaufen
Ströer Aktien-Sparplan
38,34 EUR -0,64 EUR -1,64 %
STU
Erwachsen handeln.

Mit dem Broker, der Top-Insights, geprüfte Analysen
und Trading ab 0 € vereint (zzgl. Spreads).

Smartphone
Jetzt loslegen
Direkt handeln

Marktkap. 2,14 Mrd. EUR

KGV 16,44 Div. Rendite 5,00%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über Finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 749399

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über Finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0007493991

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über Finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol SOTDF

AI Analyse

JP Morgan Chase & Co.

Ströer SECo Overweight

17:06 Uhr
Ströer SECo Overweight
Aktie in diesem Artikel
Ströer SE & Co. KGaA
38,34 EUR -0,64 EUR -1,64%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Ströer vor Zahlen zum dritten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 52 Euro belassen. Analyst Marcus Diebel nahm in einem Ausblick am Mittwoch nur kleinere Änderungen an seinen Schätzungen für den Werbespezialisten vor. Er rechnet mit einer gewissen Erholung auf dem deutschen Anzeigenmarkt, in dem Ströer weiter Marktanteile gewinnen dürfte./rob/bek/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2026 / 14:24 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2026 / 14:24 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: STRÖER

Zusammenfassung: Ströer Overweight

Unternehmen:
Ströer SE & Co. KGaA		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
52,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
38,36 €		 Abst. Kursziel*:
35,56%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
38,34 €		 Abst. Kursziel aktuell:
35,63%
Analyst Name:
Marcus Diebel 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
46,08 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Ströer SE & Co. KGaA

17:06 Ströer Overweight JP Morgan Chase & Co.
02.11.26 Ströer Market-Perform Bernstein Research
02.11.26 Ströer Market-Perform Bernstein Research
09.10.26 Ströer Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
02.10.26 Ströer Sell Goldman Sachs Group Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu Ströer SE & Co. KGaA

Finanzen.net Handel in Frankfurt: MDAX in Rot
Finanzen.net Zuversicht in Frankfurt: MDAX zum Start des Mittwochshandels im Aufwind
Finanzen.net MDAX-Wert Ströer SE-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Ströer SE-Investment von vor 3 Jahren verloren
Finanzen.net So schätzen die Analysten die Zukunft der Ströer SE-Aktie ein
Finanzen.net Schwacher Handel: MDAX gibt schlussendlich nach
Finanzen.net MDAX-Wert Ströer SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Ströer SE-Investment von vor einem Jahr eingebracht
Finanzen.net Zurückhaltung in Frankfurt: MDAX fällt schlussendlich
Finanzen.net Börse Frankfurt: MDAX zum Handelsende stärker
RSS Feed
Ströer SE & Co. KGaA zu myNews hinzufügen

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.