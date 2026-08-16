Talanx Aktie
Marktkap. 30,6 Mrd. EURKGV 11,85 Div. Rendite 3,16%
WKN TLX100
ISIN DE000TLX1005
Symbol TNXXF
AI Analyse
Talanx Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Talanx von 137 auf 141 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Andrew Baker passte seine Schätzungen am Montag an den jüngsten Quartalsbericht an. Dabei setzt er für das Geschäft mit Primärversicherungen eine höhere Bewertung an, lässt aber den Wertansatz der Hannover Rück unverändert./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.08.2026 / 11:00 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Talanx
Zusammenfassung: Talanx Buy
|Unternehmen:
Talanx AG
|Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|Kursziel:
141,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
119,40 €
|Abst. Kursziel*:
18,09%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
119,80 €
|Abst. Kursziel aktuell:
17,70%
|
Analyst Name:
Andrew Baker
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
143,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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