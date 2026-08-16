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AI Analyse

Goldman Sachs Group Inc.

Talanx Buy

13:26 Uhr
Talanx Buy
Aktie in diesem Artikel
Talanx AG
119,80 EUR 0,50 EUR 0,42%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Talanx von 137 auf 141 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Andrew Baker passte seine Schätzungen am Montag an den jüngsten Quartalsbericht an. Dabei setzt er für das Geschäft mit Primärversicherungen eine höhere Bewertung an, lässt aber den Wertansatz der Hannover Rück unverändert./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.08.2026 / 11:00 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Talanx

Zusammenfassung: Talanx Buy

Unternehmen:
Talanx AG		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
141,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
119,40 €		 Abst. Kursziel*:
18,09%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
119,80 €		 Abst. Kursziel aktuell:
17,70%
Analyst Name:
Andrew Baker 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
143,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Talanx AG

13:26 Talanx Buy Goldman Sachs Group Inc.
08:01 Talanx Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
14.08.26 Talanx Kaufen DZ BANK
14.08.26 Talanx Overweight JP Morgan Chase & Co.
29.07.26 Talanx Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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EQS Group EQS-PVR: Talanx AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Talanx AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Talanx AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Talanx AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Talanx Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Talanx Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-Adhoc: Talanx achieves quarterly result of EUR 774 million
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