TUI Aktie
Marktkap. 3,26 Mrd. EURKGV 6,18 Div. Rendite 1,29%
WKN TUAG50
ISIN DE000TUAG505
Symbol TUIFF
AI Analyse
TUI Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Tui mit einem Kursziel von 8,60 Euro auf "Market-Perform" belassen. Rekordniedrige Pegelstände europäischer Flüsse im laufenden Jahr, insbesondere von Rhein und Donau, stellten das Flusskreuzfahrtgeschäft auf den Prüfstand, schrieb Richard Clarke am Montag in seiner Brancheneinschätzung. Die Reisekonzerne diversifizierten aber schon zunehmend ihre Geschäftsmodelle - unabhängig von Klimasorgen./gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.09.2026 / 06:02 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.09.2026 / 06:02 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Dafinchi / Shutterstock.com
Zusammenfassung: TUI Market-Perform
|Unternehmen:
TUI AG
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
8,60 €
|Rating jetzt:
Market-Perform
|Kurs*:
6,53 €
|Abst. Kursziel*:
31,64%
|Rating vorher:
Market-Perform
|Kurs aktuell:
6,64 €
|Abst. Kursziel aktuell:
29,60%
|
Analyst Name:
Richard J. Clarke
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
9,61 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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