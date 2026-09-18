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AI Analyse

Bernstein Research

TUI Market-Perform

14:31 Uhr
TUI Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
TUI AG
6,64 EUR 0,18 EUR 2,82%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Tui mit einem Kursziel von 8,60 Euro auf "Market-Perform" belassen. Rekordniedrige Pegelstände europäischer Flüsse im laufenden Jahr, insbesondere von Rhein und Donau, stellten das Flusskreuzfahrtgeschäft auf den Prüfstand, schrieb Richard Clarke am Montag in seiner Brancheneinschätzung. Die Reisekonzerne diversifizierten aber schon zunehmend ihre Geschäftsmodelle - unabhängig von Klimasorgen./gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.09.2026 / 06:02 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.09.2026 / 06:02 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Dafinchi / Shutterstock.com

Zusammenfassung: TUI Market-Perform

Unternehmen:
TUI AG		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
8,60 €
Rating jetzt:
Market-Perform		 Kurs*:
6,53 €		 Abst. Kursziel*:
31,64%
Rating vorher:
Market-Perform		 Kurs aktuell:
6,64 €		 Abst. Kursziel aktuell:
29,60%
Analyst Name:
Richard J. Clarke 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
9,61 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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EQS Group EQS-PVR: TUI AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: TUI AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
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