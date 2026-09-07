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VINCI Aktie

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VINCI Aktien-Sparplan
113,70 EUR -0,15 EUR -0,13 %
STU
107,04 CHF -0,13 CHF -0,12 %
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Marktkap. 63,27 Mrd. EUR

KGV 13,71 Div. Rendite 4,16%
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Symbol VCISF

AI Analyse

JP Morgan Chase & Co.

VINCI Neutral

08:01 Uhr
VINCI Neutral
Aktie in diesem Artikel
VINCI
113,70 EUR -0,15 EUR -0,13%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Vinci von 143 auf 142 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analystin Elodie Rall sieht in der europäischen Infrastrukturbranche enormes Wertpotenzial, wie sie am Montag in ihrem Ausblick auf das zweite Halbjahr schrieb. Das Timing einer Neubewertung sei allerdings ungewiss. Bei Vinci werde das Autobahngeschäft in Frankreich aktuell beim Aktienkurs wieder komplett außer Acht gelassen. Mehr politische Klarheit und bessere Verkehrszahlen seien aber nötig, um dies zu ändern./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.09.2026 / 20:26 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.09.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Vinci

Zusammenfassung: VINCI Neutral

Unternehmen:
VINCI		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
142,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
113,70 €		 Abst. Kursziel*:
24,89%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
113,70 €		 Abst. Kursziel aktuell:
24,89%
Analyst Name:
Elodie Rall 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
147,07 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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