FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat Vonovia auf "Buy" mit einem Kursziel von 65 Euro belassen. Indem sich der Immobilienkonzern im Wege der Pfandverwertung einen Anteil von 20,5 Prozent an der Adler Group gesichert habe, sei er schneller als erwartet Anteilseigner bei dem Branchenkollegen geworden, schrieb Analyst Thomas Rothäusler in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Indes habe Vonovia die Option auf insgesamt 26,6 Prozent an Adler nicht vollständig ausgeübt, auch um die Risiken zu begrenzen, so der Experte weiter./gl/jha/