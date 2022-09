FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Vonovia nach dem Kapitalmarkttag des Immobilienkonzerns von 47 auf 36 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Er habe sein Bewertungsmodell überarbeitet und seine Schätzungen an ein deutlich negativeres Szenario angepasst, mit sinkenden Immobilienbuchwerten 2022 und 2023, schrieb Analyst Karsten Oblinger in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Kapitalmarkt habe jedoch ein Worst-Case-Szenario eingepreist, das er nicht erwarte./edh/he