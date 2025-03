Deutsche Bank AG

WACKER CHEMIE Buy

11:06 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Wacker Chemie von 106 auf 96 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Dominic Edridge passte seine Schätzungen in einer am Mittwoch vorliegenden Nachbetrachtung der Geschäftszahlen an. Im Bereich Polysilicon bleibe Wacker als größter Produzent außerhalb Chinas höchst abhängig von der Handelspolitik./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.03.2025 / 07:59 / CET

