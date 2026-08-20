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Walmart Aktie

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Marktkap. 777,64 Mrd. EUR

KGV 43,66 Div. Rendite 0,79%
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AI Analyse

JP Morgan Chase & Co.

Walmart Overweight

12:01 Uhr
Walmart Overweight
Aktie in diesem Artikel
Walmart
88,51 EUR 0,11 EUR 0,12%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Walmart von 137 auf 125 US-Dollar gesenkt, die Einstufung jedoch auf "Overweight" belassen. "Wir sind Käufer", schrieb Christopher Horvers in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar. Er hält mit Blick auf die Kursverluste in Reaktion auf die Quartalszahlen das Großreinemachen für erledigt, die Bären am Markt hätten ihren Lohn erhalten. Die operativen Trends des Handelsriesen sollten sich wieder verbessern, hinzu kämen alternative Ergebnisquellen./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.08.2026 / 22:21 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.08.2026 / 00:15 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Jonathan Weiss / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Walmart Overweight

Unternehmen:
Walmart		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
$ 125,00
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
$ 103,84		 Abst. Kursziel*:
20,38%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
$ 103,77		 Abst. Kursziel aktuell:
20,46%
Analyst Name:
Christopher Horvers 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 139,83

*zum Zeitpunkt der Analyse

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