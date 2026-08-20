Walmart Aktie
Marktkap. 777,64 Mrd. EURKGV 43,66 Div. Rendite 0,79%
WKN 860853
ISIN US9311421039
Symbol WMT
AI Analyse
Walmart Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Walmart von 137 auf 125 US-Dollar gesenkt, die Einstufung jedoch auf "Overweight" belassen. "Wir sind Käufer", schrieb Christopher Horvers in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar. Er hält mit Blick auf die Kursverluste in Reaktion auf die Quartalszahlen das Großreinemachen für erledigt, die Bären am Markt hätten ihren Lohn erhalten. Die operativen Trends des Handelsriesen sollten sich wieder verbessern, hinzu kämen alternative Ergebnisquellen./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.08.2026 / 22:21 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.08.2026 / 00:15 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Jonathan Weiss / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Walmart Overweight
|Unternehmen:
Walmart
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
$ 125,00
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
$ 103,84
|Abst. Kursziel*:
20,38%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
$ 103,77
|Abst. Kursziel aktuell:
20,46%
|
Analyst Name:
Christopher Horvers
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 139,83
*zum Zeitpunkt der Analyse
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|Walmart Overweight
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|Walmart Outperform
|RBC Capital Markets
|22.05.26
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|UBS AG
|22.05.26
|Walmart Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.05.19
|Walmart Underperform
|Wolfe Research
|08.11.18
|Walmart Sell
|Morningstar
|17.11.17
|Walmart Underperform
|RBC Capital Markets
|10.11.17
|Walmart Underperform
|RBC Capital Markets
|11.10.17
|Walmart Underperform
|RBC Capital Markets
|20.11.24
|Walmart Halten
|DZ BANK
|17.05.24
|Walmart Neutral
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|16.05.24
|Walmart Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|21.02.24
|Walmart Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.02.24
|Walmart Neutral
|JP Morgan Chase & Co.