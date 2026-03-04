DAX23.791 -3,4%Est505.772 -3,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,8100 +1,0%Nas22.517 -1,0%Bitcoin58.980 +0,2%Euro1,1619 +0,1%Öl84,07 +2,6%Gold5.171 +1,6%
Heute im Fokus
Iran-Krieg: DAX vor Stabilisierung -- Börsenverluste in Asien -- Lufthansa vor DAX-Rückkehr? -- adidas will wachsen -- Bayer mit Milliardenverlust -- Conti hat Marge im Blick -- CrowdStrike im Fokus
Top News
Kospi verliert -12 Prozent: Asien-Börsen fallen mit Iran-Krieg weiter - Aktien von Samsung & SK hynix auf Talfahrt Kospi verliert -12 Prozent: Asien-Börsen fallen mit Iran-Krieg weiter - Aktien von Samsung & SK hynix auf Talfahrt
adidas-Aktie fällt trotz geplanten Milliarden-Rückkäufen und Dividendenplus - Führungsriege langfristig zementiert adidas-Aktie fällt trotz geplanten Milliarden-Rückkäufen und Dividendenplus - Führungsriege langfristig zementiert
10 vor 9

10 Fakten an der Börse: Was Sie heute wissen müssen - DAX nach Kursrutsch vor Stabilisierung

04.03.26 08:00 Uhr
Was heute an der Börse wichtig ist | finanzen.net

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
23.790,7 PKT -847,4 PKT -3,44%
Charts|News|Analysen
Hang Seng
25.768,1 PKT -291,8 PKT -1,12%
Charts|News|Analysen
Nikkei 225
54.245,5 PKT -2.033,5 PKT -3,61%
Charts|News|Analysen
Shanghai Composite
4.122,7 PKT -59,9 PKT -1,43%
Charts|News|Analysen

Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge.

1. DAX vor Stabilisierung

Der DAX dürfte sich nach dem heftigen Kursrutsch vom Vortag an einer Stabilisierung versuchen.

2. Börsen in Fernost tiefrot

Die wichtigsten Märkte in Fernost zeigen sich am Mittwoch tiefrot. In Tokio fiel der Nikkei 225 massive 3,61 Prozent zurück und schloss bei 54.245,54 Punkten. Auf dem chinesischen Festland prägen ebenfalls Verluste das Bild, der Shanghai Composite rutscht um 0,85 Prozent auf 4.087,64 Zähler ins Minus. Deutliche Abwärtstendenzen sind ebenfalls in Hongkong auszumachen, wo es für den Hang Seng zwischenzeitlich um 2,50 Prozent auf 25.123,05 Zähler abwärts geht.

3. adidas: Bis 2028 starkes Umsatz- und Gewinnwachstum angepeilt - CEO-Vertrag verlängert

Der Sportartikelhersteller adidassieht sich ungeachtet der konjunkturellen und geopolitischen Turbulenzen für die kommenden Jahre gut aufgestellt. Zur Nachricht

4. Sixt: Gewinn gesteigert und weiteres Wachstum angepeilt - Mehr Dividende

Der Autovermieter Sixt hat 2025 so viel umgesetzt wie noch nie und zugleich deutlich mehr verdient. Zur Nachricht

5. Continental rechnet 2026 mit besserer Marge - Dividende steigt

Continental rechnet im neuen Gesamtjahr mit einem Umsatzrückgang, die Profitabilität will der DAX-Konzern aber verbessern. Zur Nachricht

6. Redcare Pharmacy stellt sich auf moderateres Wachstum ein

Redcare Pharmacy peilt im laufenden Geschäftsjahr weiteres zweistelliges Wachstum an, das allerdings geringer ausfallen dürfte als im vergangenen Jahr. Zur Nachricht

7. Aroundtown will bei Grand City Properties auf 89,5 Prozent aufstocken

Aroundtown will bis zu gut 47,45 Millionen Aktien des Wohnimmobilienunternehmens Grand City Properties erwerben und die eigene Beteiligung so von derzeit 63 Prozent auf maximal 89,5 Prozent ausbauen. Zur Nachricht

8. Siemens Energy: Aktienrückkauf in Milliarden-Höhe

Siemens Energy kauft Aktien für bis zu 2 Milliarden Euro zurück. Der Start des Programmes ist bereits am heutigen Mittwoch. Zur Nachricht

9. Ölpreise steigen erneut

Die Ölpreise steigen am Mittwoch weiter. WTI wird bei 76,67 US-Dollar gehandelt, Brent bei 83,67 US-Dollar.

10. Euro zum Dollar wenig verändert

Der Euro zeigt sich zum Dollar am Morgen bei 1,1617 und damit kaum bewegt.

Bildquellen: Ismagilov / Shutterstock.com

