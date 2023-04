10 Fakten - Das Wichtigste zum Wochenstart an der Börse

Der DAX und soll mit Verlusten in den ersten Handelstag der Woche starten.

2. Börsen in Fernost gehen am Montag in verschiedene Richtungen.

In Tokio gewinnt der japanische Leitindex Nikkei zeitweise 0,54 Prozent bei 28.194,17 Zählern.

Auf dem chinesischen Festland steigt der Shanghai Composite in der Zwischenzeit um 0,47 Prozent auf 3.288,33 Stellen. In Hongkong verliert der Hang Seng zeitweise 0,80 Prozent bei 20.237,84 Punkten (08:06 MEZ).

3. Volkswagen will Golf-Reihe auslaufen lassen

Volkswagen will seine legendäre Golf-Reihe mit dem aktuellen Modell als Verbrenner auslaufen lassen und danach keinen neuen Golf 9 mehr anbieten. Zur Nachricht

4. Tesla schlägt im ersten Quartal mit Auslieferungen knapp die Erwartungen

Der Elektrofahrzeugbauer Tesla hat im ersten Quartal in etwa so viele Fahrzeuge an Kunden übergeben als Experten vorhergesagt hatten. Zur Nachricht

5. OPEC+ kürzt überraschend die Ölproduktion

Die Öl-Allianz OPEC+ hat eine überraschende Drosselung der Ölproduktion angekündigt. Zur Nachricht

6. UBS-Chef Ermotti adressiert Bedenken über Größe der Bank nach Credit Suisse-Übernahme

Der frühere und künftige Chef der Großbank UBS, Sergio Ermotti, tritt Befürchtungen entgegen, das Institut werde nach der Übernahme des Rivalen Credit Suisse zu groß. Zur Nachricht

7. General Motors: Künftige Elektro-Modelle unterstützen weder Apples Carplay noch Googles Android

Im langen Wettstreit zwischen Autobauern und Smartphone-Plattformen um die Displays im Fahrzeug plant General Motors einen radikalen Schnitt. Zur Nachricht

8. Siemens Energy-Beteiligung zum Ende des zweiten Quartals mehr Wert

Der Technologiekonzern Siemens kann zum Ende des zweiten Quartals einen höheren Wert für seine Beteiligung an Siemens Energy verbuchen. Zur Nachricht

9. Ölpreise steigen stark nach Förderkürzung der OPEC+

Die Ölpreise haben am Montag mit einem starken Anstieg auf die Förderkürzung des Ölverbunds OPEC+ reagiert. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Juni 83,75 US-Dollar. Das waren 3,86 Dollar mehr als am Freitag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Lieferung im Mai stieg ebenfalls kräftig um 3,69 Dollar auf 79,36 Dollar.

10. Der Euro ist am Montag gesunken und hat an die Kursverluste vom Freitag angeknüpft.

Am Morgen rutschte der Euro-Kurs unter 1,08 US-Dollar und wurde zuletzt bei 1,0792 Dollar gehandelt.

