DAX schwächer erwartet -- Asiens Börsen uneins -- Tesla schlägt im ersten Quartal mit Auslieferungen knapp die Erwartungen -- OPEC+ kürzt überraschend die Ölproduktion -- Rheinmetall, Siemens im Fokus

Die EZB wird ihrer Präsidentin Christine Lagarde nach alles für die Wiederherstellung der Preisstabilität Notwendige tun. "Wir werden tun, was auch immer notwendig ist", so Lagarde in einer Veranstaltung in Florenz laut Dow Jones. Der EZB sei klar, dass es in diese Sache noch Tatbedarf gebe, auch wenn die Unsicherheit derzeit außerordentlich hoch sei.

Am Freitag zeigten sich Anleger mit Blick auf neue Inflationsdaten erleichtert. Der von der US-Notenbank Fed präferierte Preisindex PCE verzeichnete im Februar einen nicht ganz so starken Zuwachs wie zuvor geschätzt.

Am Montag geht es an den Börsen in Fernost in verschiedene Richtungen.

In Tokio gewinnt der japanische Leitindex Nikkei zeitweise 0,54 Prozent bei 28.194,17 Zählern.

Auf dem chinesischen Festland steigt der Shanghai Composite in der Zwischenzeit um 0,47 Prozent auf 3.288,33 Stellen. In Hongkong verliert der Hang Seng zeitweise 0,80 Prozent bei 20.237,84 Punkten (08:06 MEZ).

Obwohl die USA ermutigende Daten zum Konsumverhalten und zur Inflation präsentierten, haben die asiatischen Börsen am Montag nicht die Wall-Street-Rally verfolgt. Obwohl die Aktienkurse größtenteils gestiegen sind, war der Anstieg nur moderat und an Mancherorts gab es sogar Rückgänge. Grund dafür sind neue Inflationssorgen, die durch deutlich steigende Ölpreise ausgelöst wurden, da Saudi-Arabien und andere wichtige Ölförderländer angekündigt haben, ihre Ölproduktion zu drosseln.

Die Stimmung der japanischen Großindustrie hat sich im fünften Quartal in Folge weiter verschlechtert. Dies geht aus einer Quartalsumfrage "Tankan" der japanischen Notenbank hervor. Der ermittelte Stimmungsindex sank damit zum März von Plus 7 auf Plus 1. Ein positiver Index zeigt zwar, dass die Optimisten unter den befragten Managern weiterhin die Mehrheit darstellen, jedoch fiel die Eintrübung der Stimmung stärker aus als erwartet.

