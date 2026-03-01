10 vor 9

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

Werte in diesem Artikel

Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge. Wer­bung Wer­bung

1. DAX mit Verlusten erwartet

Der DAX wird aufgrund deutlich gestiegener Ölpreise und schwacher US-Vorgaben schwächer erwartet.

2. Börsen in Fernost geben kräftig nach

In Tokio verliert der Nikkei 225 stellenweise kräftige 3,38 Prozent auf 53.372,53 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland notiert der Shanghai Composite 1,50 Prozent tiefer bei 4.002,22 Zählern.

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Ebenso abwärts geht es in Hongkong: Der Hang Seng gibt zeitweise 1,89 Prozent auf 25.532,84 Einheiten nach.

3. Vonovia-Aktie trotzdem leichter: Gewinnsprung nach Verlustjahr - Dividende steigt, Schuldenabbau im Fokus

Vonovia hat im vergangenen Jahr seine Ziele erreicht. Der operative Gewinn legte leicht zu, unter dem Strich stand wieder ein Milliardengewinn. Zur Nachricht

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4. Nach Fed-Impulsen: EZB vor nächstem Schritt - kommt durch Öl die nächste Teuerungswelle?

Inflation eingedämmt, leichtes Wachstum im Euroraum: Noch vor wenigen Wochen wähnte sich die Europäische Zentralbank (EZB) in einer komfortablen Lage. Zur Nachricht

5. IONOS-Aktie: United-Internet-Tochter steigert Umsatz und Gewinn

Der Internetdienstleister IONOS hat im vergangenen Jahr den Umsatz und Gewinn gesteigert. Zur Nachricht

6. Micron Technology-Aktie legt zu: Gewinn vervielfacht - auch Umsatz schießt hoch

Der Halbleiterkonzern Micron Technology hat über die Geschäftsentwicklung im abgelaufenen zweiten Quartal seines Geschäftsjahres 2026 berichtet. Zur Nachricht

7. Öl-Sanktionen gegen Venezuela fallen: Kursgewinne bei Aktien von ExxonMobil und Chevron voraus?

Die USA lockern ihre Sanktionen gegen den venezolanischen Ölsektor und erlauben umfangreiche Geschäfte mit dem Staatskonzern PdVSA. Zur Nachricht

8. Fed unsicher über Folgen des Ölpreisschocks: Leitzinsen bleiben stabil - Konjunkturprognose erhöht

Mit Spannung hatten Anleger auf den Termin der laufenden Handelswoche gewartet: Den Leitzinsentscheid der US-Notenbank Fed. So haben die Währungshüter entschieden. Zur Nachricht

9. Ölpreise legen zu

Die Ölpreise steigen im Zuge des Nahost-Konflikts weiter, Brent steigt dabei sogar über 110 US-Dollar pro Barrel.

10. Euro kaum verändert

Der Euro hält sich zum US-Dollar stabil.