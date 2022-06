10 wichtige Fakten zum Börsenhandel am Donnerstag

Der DAX notiert rund eine Stunde vor Handelsstart 0,11 Prozent höher bei 14.356,50 Punkten.

2. Börsen in Fernost mehrheitlich schwächer

In Tokio verliert der Nikkei aktuell (7.57 Uhr MEZ) 0,26 Prozent auf 27.386,49 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland gewinnt der Shanghai Composite derweil 0,12 Prozent auf 3.186,01 Zähler. In Hongkong verbucht der Hang Seng ein Minus von 1,7 Prozent auf 20.933,24 Einheiten.

3. GameStop weitet Verluste weiter aus

Der US-amerikanische Einzelhändler für Computerspiele und Unterhaltungssoftware GameStop hat seine Bücher geöffnet. Zur Nachricht

4. Nach Öl-Embargo gegen Russland: OPEC+ kommt für Sitzung zusammen

Nach der jüngsten Einigung der EU-Staaten auf Importbeschränkungen für russisches Öl berät die Erdöl-Allianz OPEC+ am Donnerstag über ihre weitere Förderstrategie. Zur Nachricht

5. Oracle erhält grünes Licht für Übernahme von Software-Spezialist Cerner

Der SAP-Rivale Oracle kann die größte Übernahme seiner Geschichte abhaken. Zur Nachricht

6. BMW-Büros in München und Steyr wegen Motorbränden in Südkorea durchsucht

Die Staatsanwaltschaft München hat nach Angaben von BMW am Mittwoch Geschäftsräume in der BMW-Konzernzentrale und in Steyr durchsucht. Zur Nachricht

7. Beige Book: US-Notenbank sieht nur noch "bescheidenes" Wirtschaftswachstum

Das Wirtschaftswachstum in den USA hat sich laut einem Bericht der US-Notenbank Fed zuletzt abgeschwächt. Zur Nachricht

8. Stoxx Europe 600: AIXTRON, WACKER CHEMIE und Telefonica Deutschland steigen auf

Die Aktien von AIXTRON, WACKER CHEMIE und Telefonica Deutschland steigen in den Stoxx-600 auf. Zur Nachricht

9. Goldpreis: Datenflut vom US-Arbeitsmarkt ante portas

An den Goldmärkten orientieren sich die Akteure weiterhin stark an der Entwicklung der US-Renditen und des Dollars. Am Donnerstagmorgen präsentierte sich der Goldpreis mit gehaltenen Notierungen. Bis gegen 7.10 Uhr (MESZ) ermäßigte sich der am aktivsten gehandelte Future auf Gold (August) um 1,50 auf 1.847,20 Dollar pro Feinunze.

10. Euro behauptet

Der Euro hat am Donnerstag im frühen Handel stabil über der Marke von 1,06 US-Dollar notiert. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung Euro 1,0655 Dollar und damit in etwa so viel wie am späten Vorabend.

