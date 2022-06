Ukraine-Krieg im Ticker: DAX stabil erwartet -- Asiens Märkte uneins -- Fed sieht "bescheidenes" Wirtschaftswachstum -- BMW-Büros durchsucht -- GameStop weitet Verluste weiter aus

Anleger in Deutschland zeigen sich am Donnerstag verhalten positiv gestimmt.

Die Vorgaben aus Asien und den USA gestalten sich überwiegend negativ. Das Beige Book der US-Notenbank, welches am Vorabend veröffentlicht wurde, offenbarte nur noch ein bescheidenes Wirtschaftswachstum. Das könnte für eine weniger starke Straffung der Gelpolitik sprechen. Den Aktien an der Wall Street hatte diese Aussicht jedoch nur kurz zu Schwung verholfen.

An den europäischen Märkten geht es am Donnerstag verhalten aufwärts.

Die Anleger an den US-Börsen bekamen am Mittwoch doch noch kalte Füße.

Der Dow Jones ging mit einem Abschlag von 0,54 Prozent bei 32.813,23 Punkten aus dem Handel. Zur Eröffnung war er noch um 0,50 Prozent auf 33.156,31 Punkte gestiegen, wechselte dann jedoch auf rotes Terrain, aus dem er sich trotz mehrere Versuche nicht mehr befreien konnte. Der NASDAQ Composite ging 0,72 Prozent tiefer bei 11.994,46 Punkten aus dem Handel. Zum Start hatte er noch um 0,79 Prozent auf 12.176,89 Zähler zugelegt, fiel kurz darauf aber ebenfalls ins Minus.

Zum Beginn des neuen Monats bleiben die Risikofaktoren dieselben. So bleibt die Angst, dass die Geschwindigkeit, mit der die US-Notenbank die Zinsen erhöht, die Wirtschaft in eine Rezession stürzen wird. Laut Analysten der Deutschen Bank führten acht der letzten elf längeren Zinserhöhungszyklen in den USA zu einer Rezession. Gegenmeinungen, nach denen eine Verlangsamung der Wirtschaft noch monatelang entfernt sein könnte, trieben die Anleger zum Teil wieder an den Markt zurück. Aufgrund der schwächeren Kurse der letzten Wochen ließ sich hier außerdem das ein oder andere Schnäppchen schießen, so ein Marktbeobachter gegenüber Dow Jones Newswires.

Auch einige Konjunkturdaten standen am Mittwoch an. So hat sich die Aktivität in der US-Industrie im Mai beschleunigt. Der vom Institute for Supply Management (ISM) berechnete Einkaufsmanagerindex des verarbeitenden Gewerbes erhöhte sich von 55,4 auf 56,1. Außerdem wurde der Konjunkturbericht der US-Notenbank, das sogenannte Beige Book, veröffentlicht. Darin sprachen die Notenbanker nur noch von einem "leichten oder bescheidenen Wachstum".

