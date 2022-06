Ex-Telekom-Team ruft bei Krypto-Custodian Finoa aktive Liquid-Staking-Abteilung ins Leben

• Ex-Telekom-Experten Dittrich und Schrader arbeiten seit Mai für Finoa• Bei Finoa haben die beiden Experten eine neue Liquid-Staking-Abteilung (Finoa Consensus Services) aufgebaut• Die neue Abteilung kooperiert mit StakeWise und will "den Krypto-Raum also auf die zukünftige Regulierung" vorbereiten

Vor rund sechs Monaten haben Andreas Dittrich und Daniel Schrader das Blockchain Solutions Center der Deutschen Telekom verlassen, so CoinDesk. Nun wurde bekannt, dass die beiden Experten seit Mai für Krypto-Custodian Finoa arbeiten und dort an der Gründung der neuen Abteilung Finoa Consensus Services mitgearbeitet haben.

Dazu zitiert CoinDesk Dittrich, der die neue Finoa-Abteilung leitet, wie folgt: "Es war großartig, für die Deutsche Telekom zu arbeiten […] aber die Geschwindigkeit, mit der man in einem Unternehmen wie Finoa Dinge bewegen kann, ist wirklich enorm."

Für die Arbeit am Aufbau einer Infrastruktur zur Unterstützung von Proof-of-Stake-Netzwerken (PoS) kooperiert Finoas Abteilung seit Ende Mai mit StakeWise. StakeWise bietet bereits Liquid Staking auf der Ethereum-Blockchain an und arbeitet daran, die zugehörige Infrastruktur zu verbessern.

