Goldpreis: Datenflut vom US-Arbeitsmarkt ante portas

Werbung Öl, Gold, alle Rohstoffe mit Hebel (bis 30) handeln (schon ab 100 €) Nutzen Sie Kursschwankungen bei Öl, Gold und anderen Roh­stoffen mit attraktiven Hebeln und kleinen Spreads! Mit nur 100 Euro können Sie mit dem Handeln beginnen und mit Hebel z. B. von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren. Nutzen Sie Kursschwankungen bei Öl, Gold und anderen Roh­stoffen mit attraktiven Hebeln und kleinen Spreads! Mit nur 100 Euro können Sie mit dem Handeln beginnen und mit Hebel z. B. von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren. Jetzt informieren Plus500: Beachten Sie bitte die Hinweise5 zu dieser Werbung.

Beide haben zuletzt etwas nachgeben und dadurch am gestrigen Mittwoch zu einer technischen Erholung nach dem zuvor markierten Zweiwochentief geführt. Für erhöhte Aufmerksamkeit sorgen nun die in den kommenden Tagen anstehenden Zahlen zum US-Arbeitsmarkt . So erfahren die Investoren am Nachmittag durch den ADP-Monatsbericht (14.15 Uhr), wie sich im Mai die Zahl neu geschaffener Stellen entwickelt hat. Laut einer von Trading Economics veröffentlichten Umfrage unter Analysten wird mit einem Zuwachs von 247.000 auf 300.000 gerechnet. Außerdem stehen die wöchentlichen Erstanträge auf US-Arbeitslosenhilfe (14.30 Uhr) zur Bekanntgabe an. Der morgige Freitag wird dann richtig spannend: Dann wird nämlich das US-Arbeitsministerium seinen Monatsbericht zur Lage am Arbeitsmarkt veröffentlichen.Am Donnerstagmorgen präsentierte sich der Goldpreis mit gehaltenen Notierungen. Bis gegen 7.10 Uhr (MESZ) ermäßigte sich der am aktivsten gehandelte Future auf Gold (August) um 1,50 auf 1.847,20 Dollar pro Feinunze.

Rohöl: Hochspannung vor OPEC+-Treffen

Im Vorfeld des für heute anberaumten OPEC+-Treffens wurde darüber spekuliert, dass Russland hinsichtlich der Vorgaben ausgeschlossen werden könnte, da das Land sanktionsbedingt die Ölproduktion nicht erhöhen könne. Bisher wurde erwartet, dass im Juli die geplante Produktionsmenge (inkl. Russland) um 430.000 Barrel angehoben wird. Obwohl der am Dienstagabend veröffentlichte Bericht des American Petroleum Institute Lagerrückgang mit 1,2 Millionen Barrel höher als erwartet ausgefallen war, tendierte der Ölpreis weiter bergab. Neue Impulse könnte der fossile Energieträger am Nachmittag erfahren, wenn die US-Energiebehörde Energy Information Administration (17.00 Uhr) ihren Wochenbericht zur Entwicklung der Lagerreserven und Produktionszahlen veröffentlichen wird.



Am Donnerstagmorgen präsentierte sich der Ölpreis mit fallenden Notierungen. Bis gegen 7.10 Uhr (MESZ) ermäßigte sich der nächstfällige WTI-Future um 2,26 auf 113,00 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 2,20 auf 114,09 Dollar zurückfiel.





Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Pics-xl / Shutterstock.com, optimarc / Shutterstock.com