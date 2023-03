10 wichtige Fakten zum Börsenhandel am Donnerstag

Der DAX notiert eine Stunde vor Handelsstart tiefer.

2. Börsen in Fernost im Plus

In Tokio legt der Leitindex Nikkei um 0,63 Prozent auf 28.623,15 Punkte zu (08:00 MEZ).

Auf dem chinesischen Festland verliert der Shanghai Composite zwischenzeitlich 0,17 Prozent auf 3.277,68 Zähler. In Hongkong geht es für den Hang Seng um 0,03 Prozent auf 20.056,69 Punkte nach oben.

3. Siltronic hält Dividende nach deutlichem Gewinnsprung stabil

Der Chipindustrie-Zulieferer Siltronic hält die Dividende nach einem deutlichen Gewinnanstieg im Jahr 2022 stabil. Zur Nachricht

4. Silvergate beschließt freiwillige Abwicklung

Die Krise am Markt für Digitalwährungen wie Bitcoin und Ether zwingt mit dem US-Finanzkonzern Silvergate Capital ein weiteres Schwergewicht der Branche in die Knie. Zur Nachricht

5. Deutsche Post erhöht nach solidem Schlussquartal die Dividende

Die Deutsche Post hat trotz eines Rückgangs des operativen Gewinns im vierten Quartal die EBIT-Prognose für das Gesamtjahr komfortabel erreicht. Zur Nachricht

6. Credit Suisse veröffentlicht Geschäftsbericht zu einem späteren Zeitpunkt

Die Credit Suisse (CS) hat die ursprünglich für Donnerstag angekündigte Veröffentlichung des Geschäftsberichts verschoben. Zur Nachricht

7. LEG setzt Dividende für 2022 aus

Der Vorstand und Aufsichtsrat der LEG Immobilien SE haben beschlossen, der ordentlichen Hauptversammlung am 17. Mai eine Aussetzung der Dividendenzahlung für das Geschäftsjahr 2022 vorzuschlagen. Zur Nachricht

8. Deutsche Pfandbriefbank verzeichnet weniger Gewinn

Die Deutsche Pfandbriefbank stellt sich nach einem Gewinnrückgang im abgelaufenen Jahr für 2023 auf noch weniger ein. Zur Nachricht

9. HUGO BOSS geht von weiterem Umsatz- und Gewinnanstieg aus

Der Modekonzern HUGO BOSS erwartet für das laufende Jahr einen weiteren Umsatz- und Gewinnanstieg.Zur Nachricht

10. Euro notiert beim Zweimonatstief

Der Euro hat am Donnerstag weiter in der Nähe seines tiefsten Stands seit Anfang Januar notiert. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung Euro 1,0550 US-Dollar und damit in etwa so viel wie am Vorabend.

Bildquellen: clearlens / Shutterstock.com