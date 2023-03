DAX vorbörslich knapp behauptet -- Asiens Börsen in Grün -- Deutsche Post erhöht Dividende -- Silvergate beschließt freiwillige Abwicklung -- LEG Immobilien, Klöckner, SMA Solar, pbb im Fokus

Bundesverwaltungsgericht plant weiteren Verhandlungstag zu Rosneft-Klage. Gericht will Beweisaufnahme in Investoren-Prozess zur VW-Dieselaffäre. Wirtschaftsaktivität hat Anfang 2023 laut US-Notenbank leicht zugenommen. Credit Suisse veröffentlicht Geschäftsbericht zu einem späteren Zeitpunkt.

Anleger in Frankfurt dürften sich am Donnerstag zurückhalten. Der DAX gibt vorbörslich minimal nach. Der TecDAX wird ebenfalls mit leicht negativer Tendenz erwartet. Aussagen von Fed-Chef Jerome Powell vom Vorabend dämpften die Stimmung. Aufgrund der nach wie vor hohen Inflationsraten schloss der Währungshüter es nicht aus, den Leitzins künftig wieder aggressiver zu erhöhen. Am Donnerstag dürfte es am deutschen Aktienmarkt zunächst zu einer Stabilisierung kommen, wobei das am Dienstag erreichte Jahreshoch von 15.706 Punkten jedoch in Sichtweite bleibt. Am Vorabend hatte US-Notenbankchef Powell eine Rede vorm US-Kongress gehalten, wo er de Sorgen vor schneller steigenden Leitzinsen etwas dämpfte: "Wir haben noch keine Entscheidung über die März-Sitzung getroffen" sagte er.





In Europa dürften Anleger am Donnerstag auf die Bremse treten. Der EURO STOXX 50 zeigt sich vorbörslich etwas schwächer. Vor den mit Spannung erwarteten US-Arbeitsmarktbericht, der am Freitag erwartet wird, dürften sich die europäischen Märkte vorerst stabilisieren. Der Arbeitsmarktbericht gilt als wichtiger Hinweisgeber für die US-Notenbank Fed für die weitere Geldpolitik .





Die US-Börsen zeigten sich zur Wochenmitte uneinheitlich. Der Dow Jones eröffnete die Sitzung kaum verändert. Im Verlauf fiel er jedoch in die Verlustzone zurück und ging schließlich 0,18 Prozent tiefer bei 32.798,53 Punkten in den Feierabend. Der NASDAQ Composite konnte zum Start leicht zulegen und seine Gewinne bis zum Handelsende ausbauen. Letztlich notierte er 0,4 Prozent höher bei 11.576,00 Zählern. Am Markt war nach der Rede von US-Notenbank-Chef Jerome Powell am Vortag wieder die Angst vor einem schnelleren Zinserhöhungstempo der Fed und einem endgültig wahrscheinlich höheren Zinsniveau als bisher angenommen zurückgekehrt. Vorbörslich hatte der Arbeitsmarkt-Dienstleister ADP Daten zur Beschäftigung in der Privatwirtschaft der USA veröffentlicht. Diese fielen besser als erwartet aus. Außerdem wurde das Beige Book der US-Notenbank veröffentlicht: Die Wirtschaftstätigkeit in den USA hat Anfang 2023 einer Erhebung der Fed zufolge leicht zugenommen. Am Freitag steht dann der offizielle Arbeitsmarktbericht und damit der konjunkturelle Höhepunkt der Woche auf der Agenda.