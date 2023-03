Goldpreis: Wenig Bewegung vor US-Arbeitsmarktdaten

Werbung Öl, Gold, alle Rohstoffe mit Hebel (bis 30) via CFD handeln (schon ab 100 €) Partizipieren Sie an Kursschwankungen bei Öl, Gold und anderen Rohstoffen mit Hebel und kleinen Spreads! Mit nur 100 Euro können Sie durch einen Hebel mit der Wirkung von 3.000 Euro Kapital handeln. Partizipieren Sie an Kursschwankungen bei Öl, Gold und anderen Rohstoffen mit Hebel und kleinen Spreads! Mit nur 100 Euro können Sie durch einen Hebel mit der Wirkung von 3.000 Euro Kapital handeln. Jetzt informieren Plus500: Beachten Sie bitte die Hinweise5 zu dieser Werbung.

Am Nachmittag stehen mit dem Challengerbericht über Stellenstreichungen (13.30 Uhr) und den wöchentlichen Erstanträgen auf US-Arbeitslosenhilfe (14.30 Uhr) gleich zwei potenzielle Impulsgeber auf der Agenda. Bei der Zahl neuer Arbeitsloser wird laut einer von Trading Economics veröffentlichten Umfrage unter Analysten mit einem leichten Anstieg von 190.000 auf 195.000 gerechnet. Für ein besonders hohes Maß an Spannung dürfte allerdings der morgige Monatsbericht zur Lage am US-Arbeitsmarkt sorgen. Analysten rechnen mit einer gegenüber dem Vormonat unveränderten Arbeitslosenrate von 3,4 Prozent und einem Rückgang bei der Anzahl offener Stellen von 517.000 auf 205.000. Je stärker der US-Arbeitsmarkt, desto größer die Zinssorgen. Letztere haben dem gelben Edelmetall in den vergangenen Wochen einen Dämpfer verpasst und es in signifikant tiefere Regionen abrutschen lassen.Am Donnerstagmorgen präsentierte sich der Goldpreis mit gehaltenen Notierungen. Bis 7.15 Uhr (MEZ) ermäßigte sich der am aktivsten gehandelte Future auf Gold (April) um 0,40 auf 1.818,20 Dollar pro Feinunze.

Rohöl: Versuch einer Bodenbildung

Das am gestrigen Mittwoch von der US-Energiebehörde EIA gemeldete Lagerminus von 1,7 Millionen Barrel bei Rohöl übertraf zwar die Prognosen der Analysten, vermochte dem fossilen Energieträger aber keinen neuen Preisschub verleihen. Auch die anhaltende Hoffnung auf eine Belebung der chinesischen Ölnachfrage kompensierten die negativen Einflussfaktoren in Form von gestiegenen Zinsängsten. Zuletzt fielen die Statements von Fed-Chef Jerome Powell nämlich ziemlich "falkenhaft" aus, was für die Zukunft eine restriktive US- Geldpolitik vermuten lässt.



Am Donnerstagmorgen präsentierte sich der Ölpreis mit stabilen Notierungen. Bis gegen 7.15 Uhr (MEZ) ermäßigte sich der nächstfällige WTI-Future um 0,01 auf 76,67 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 0,02 auf 82,68 Dollar anzog.





Redaktion finanzen.net

Bildquellen: ded pixto / Shutterstock.com, hidesy / Shutterstock