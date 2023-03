Gold, Heizöl, Silber & Co. am Donnerstagmittag

Am Mittag verteuerte sich der Goldpreis um 0,21 Prozent. Damit lag der Goldpreis um 13:13 Uhr bei 1.819,15 US-Dollar, nach 1.815,38 US-Dollar am Vortag.

Daneben verstärkt sich der Silberpreis um 0,45 Prozent auf 20,10 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 20,01 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich der Platinpreis mit einem Kursgewinn. Um 13:13 Uhr notiert der Platinpreis 1,17 Prozent stärker bei 952,50 US-Dollar. Am Vortag lag der Preis bei 941,50 US-Dollar.

Währenddessen verliert der Palladiumpreis um -0,29 Prozent auf 1.377,00 US-Dollar. Gestern stand der Palladiumpreis noch bei 1.381,00 US-Dollar.

In der Zwischenzeit kann der Ölpreis (Brent) Gewinne verbuchen. Um 13:03 Uhr steigt der Ölpreis (Brent) um 0,30 Prozent auf 82,77 US-Dollar. Am Vortag standen noch 82,66 US-Dollar an der Tafel.

In der Zwischenzeit kann der Ölpreis (WTI) Gewinne verbuchen. Um 13:03 Uhr steigt der Ölpreis (WTI) um 0,29 Prozent auf 76,71 US-Dollar. Am Vortag standen noch 76,66 US-Dollar an der Tafel.

Inzwischen steigt der Weizenpreis um 0,19 Prozent auf 265,25 Euro. Am Tag zuvor lag der Weizenpreis bei 265,75 Euro.

Zudem fällt der Zuckerpreis. Um -0,19 Prozent reduziert sich der Zuckerpreis um 13:03 Uhr auf 0,21 US-Dollar, nachdem der Zuckerpreis am Vortag noch bei 0,21 US-Dollar lag.

Inzwischen steigt der Erdgaspreis - Natural Gas um 1,27 Prozent auf 2,63 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Erdgaspreis - Natural Gas bei 2,55 US-Dollar.

Zeitgleich verringert sich der Rapspreis um -1,17 Prozent auf 508,00 Euro. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 513,25 Euro.

In der Zwischenzeit bewegt sich der Heizölpreis kaum. Am Donnerstagmittag lag der Heizölpreis bei 72,38 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 72,38 US-Dollar.

Zeitgleich kommt der Kohlepreis kaum vom Fleck. Nach 123,35 US-Dollar am Vortag, tendiert der Kohlepreis um 12:48 Uhr bei 124,00 US-Dollar.

