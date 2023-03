Decentraland: In Dubai wird das erste Metaverse-Shopping-Zentrum eröffnet

• Beim World Government Summit wurde die Mall of Metaverse angekündigt• Das Shopping-Zentrum soll bald für Metaverse-Fans eröffnet werden• Gebaut wird die Mall of Metaverse von Großunternehmer Majid Al Futtaim

Vom 13. bis 15. Februar haben sich beim World Government Summit Führungspersonen aus aller Welt in Dubai zusammengefunden und über die Zukunft gesprochen. Das Event hat Geschäftsmogul Majid Al Futtaim mit seinem gleichnamigen Konzern zum Anlass genommen, Metaverse-Fans international zu begeistern - mit der Ankündigung des ersten virtuellen Shopping-Zentrums im Metaverse.

Die Mall of Metaverse: Lebensmittel, Kino und vieles mehr

Die "Mall of Metaverse" sei noch nicht fertig entwickelt, werde aber bald kommen, kündigte das Großunternehmen an. In einer Pressemitteilung schreibt Majid Al Futtaim, das eigene Geschäftsmodell - Shopping-Zentren - werde nun auf eine neue Ebene gehoben. Gebaut wird die Mall of Metaverse in Decentraland, einer der bisher erfolgreichsten Metaverse-Welten.

Das Projekt sei für Menschen, "die fortgeschrittene digitale Erlebnisse in den Bereichen Einzelhandel, Unterhaltung und Sport suchen." In der Mall of Metaverse sollen Carrefour, VOX Cinemas, der Concept Store THAT, Ghawali und ein Samsung Store vorzufinden sein - es sei geplant, noch weitere Geschäfte zu integrieren.

Dubai will in fünf Jahren 40.000 Metaverse-Jobs schaffen

In der Pressemitteilung des Großunternehmens erklärt Khalifa bin Braik, CEO der Asset-Management-Sparte, die Mall of Metaverse werde sich bald zum führenden Shopping- und Unterhaltungs-Anbieter entwickeln. Ergänzt wird er von seiner Kollegin Fatima Zade, Director of Omnichannels and Digital: Die Nachfrage nach virtuellen Erlebnissen sei in den letzten Jahren rasant gestiegen. Bei der Entwicklung der Mall of Metaverse habe Majid Al Futtaim Verhaltenswissenschaftler zurate gezogen, um ein optimales Ergebnis zu erzielen und herkömmlichen Plattformen für Online-Shopping mit der Mall of Metaverse einen Schritt voraus zu sein.

Einen Schritt voraus ist nicht nur Majid Al Futtaim, sondern auch Dubai gegenüber vielen anderen Städten: Wie die Khaleej Times berichtet, will Dubai bis spätestens in fünf Jahren 40.000 Metaverse-Jobs schaffen und die eigene Wirtschaft um vier Milliarden Dollar stärken.

Redaktion finanzen.net

