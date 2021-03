10 wichtige Fakten zum Wochenstart an der Börse

Der DAX dürfte dank einer Beruhigung an den Anleihemärkten positiv in die neue Woche gehen. Vorbörslich wird der deutsche Leitindex 0,79 Prozent fester bei 13.895,10 Punkten erwartet. Konjunkturell sind die Blicke an diesem Montag auf die anstehenden Einkaufsmanagerindizes aus der Eurozone und den USA gerichtet.

2. Börsen in Fernost im Plus

An den asiatischen Börsen geht es zum Wochenstart nach oben. Der japanische Leitindex Nikkei stieg zuletzt um 2,41 Prozent auf 29.663,50 Punkte. Auf dem chinesischen Festland beträgt das Plus beim Shanghai Composite gegen 7:40 Uhr unserer Zeit 1,02 Prozent auf 3.546 Zähler. In Hongkong geht es beim Hang Seng derweil um 1,38 Prozent nach oben auf 29.381 Einheiten.

3. Hypoport verfehlt Erwartungen trotz Umsatzplus

Der Finanzdienstleister Hypoport hat im Corona-Jahr bei Umsatz und operativem Ergebnis deutlich zugelegt. Allerdings blieb Hypoport beim Umsatz hinter den selbst gesteckten Erwartungen zurück. Zur Nachricht

4. AstraZeneca stößt offenbar Beteiligung an Moderna für mehr als eine Milliarde Dollar ab

Der britisch-schwedische Pharmakonzern AstraZeneca hat einem Zeitungsbericht zufolge seine Beteiligung an dem US-Biotech-Unternehmen Moderna verkauft. AstraZeneca habe seine Anteile in Höhe von 7,7 Prozent für mehr als eine Milliarde Dollar (über 83 Millionen Euro) abgestoßen, nachdem Aktien des US-Pharmaherstellers wegen des Durchbruchs beim Coronavirus-Impfstoff in die Höhe geschnellt waren. Zur Nachricht

5. Bertelsmann-Chef zeigt Interesse an ProSiebenSat.1

Der Chef des RTL-Mutterkonzerns Bertelsmann kann sich eine Übernahme von ProSiebenSat.1 bei einem Einlenken der Kartellwächter vorstellen. Zur Nachricht

6. Warren Buffett kauft eigene Aktien für mehrere Milliarden Dollar zurück

Warren Buffetts Investmentgesellschaft Berkshire Hathaway hat im Corona-Jahr 2020 für mehr Geld als je zuvor eigene Aktien zurückgekauft. Insgesamt gab das Konglomerat 24,7 Milliarden Dollar (20,5 Mrd Euro) für diese Art der Kurspflege aus. Zur Nachricht

7. Commerzbank zieht sich offenbar aus Luxemburg und Hongkong zurück

Die Commerzbank wird mit ihren Sparplänen konkreter. Unter anderem aus Luxemburg, Ungarn und Hongkong will sich die Bank zurückziehen, schreibt das Handelsblatt. In einer Mitteilung im Intranet der Bank seien erstmals alle angekündigten 15 Standorte benannt, die das Frankfurter Geldhaus im Zuge des Umbaus ihres Firmenkundengeschäfts aufgeben will. Zur Nachricht

8. US-Arzneimittelbehörde erteilt Notfallzulassung für Impfstoff von Johnson & Johnson

Mit dem Impfstoff des US-Konzerns Johnson & Johnson kann in den USA künftig ein drittes Corona-Vakzin eingesetzt werden. Die US-Arzneimittelbehörde FDA erteilte am Samstag (Ortszeit) eine Notfallzulassung für das Präparat. Es entfaltet seine volle Wirkung schon nach Verabreichung einer Dosis und muss - anders als die übrigen genutzten Impfstoffe - nicht zweimal gespritzt werden. Zur Nachricht

9. Ölpreise verteuern sich

Die Ölpreise präsentieren sich am Montagmorgen mit höheren Notierungen. Bis gegen 7.30 Uhr (MEZ) verteuert sich der nächstfällige WTI-Future um 0,93 auf 62,42 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 1,16 auf 65,58 Dollar anzog.

10. Euro stabil bei knapp 1,21 US-Dollar

Der Euro hat sich zu Wochenbeginn stabil an der Marke von 1,21 US-Dollar gehalten. Am Montagmorgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,2085 Dollar und damit in etwa so viel wie am Freitagabend.

