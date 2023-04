10 wichtige Fakten zur Börse am Donnerstag

Der DAX notiert rund eine Stunde vor Handelsstart 0,1 Prozent schwächer bei 15.504,00 Punkte

2. Börsen in Fernost mehrheitlich stabil

In Tokio fällt das Minus etwas größer aus. Der japanische Leitindex Nikkei/b> verliert zeitweise 1,3 Prozent auf 27.453,01 Indexpunkte. (Stand: 7.13 Uhr MEZ)

Der Shanghai Composite gibt derweil minimale 0,04 Prozent auf 3.311,08 Zähler ab. In Hongkong geht es unterdessen ebenfalls marginal abwärts, der Hang Seng verliert 0,05 Prozent auf 20.264,62 Punkte.

3. Amazon kürzt offenbar Aktienzuteilungen für Mitarbeiter 2025

Der E-Commerce-Riese Amazon will einem Medienbericht zufolge 2025 die Aktienzuteilungen für Mitarbeiter kürzen. Zur Nachricht

4. ZEAL-Tochter Lotto24 erhält Lizenz für virtuelle Automatenspiele

Die ZEAL Network-Tochter Lotto24 hat die Erlaubnis zur Veranstaltung virtueller Automatenspiele im Internet erhalten. Zur Nachricht

5. Gerresheimer steigert Umsatz und bestätigt Ausblick

Die Gerresheimer AG ist gut in das neue Geschäftsjahr gestartet. Zur Nachricht

6. Schweizer Regierung macht Vorgaben für die Bonuszahlungen bei Credit Suisse und UBS

Die Schweizer Regierung hat nach der Not-Veräußerung der Credit Suisse an die Rivalin UBS Vorgaben für die Bonuszahlungen bei den beiden Banken gemacht. Zur Nachricht

7. Shell könnte wohl Geld für abgeschriebenes russisches Öl- und Gasprojekt erhalten

Der Öl- und Gaskonzern Shell könnte einem Zeitungsbericht zufolge doch noch Geld für das abgeschriebene russische Öl- und Gasprojekt Sakhalin-2 sehen. Zur Nachricht

8. Nach Credit Suisse-Debakel: Bafin erhält mehr Beschwerden über Banken

Die Finanzaufsicht Bafin registriert immer mehr Beschwerden über Banken und Finanzinstitute. Zur Nachricht

9. Ölpreise verlieren

Die Ölpreise sind am Donnerstag weiter leicht gesunken. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Juni 84,47 US-Dollar. Das waren 52 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Lieferung im Mai fiel um 58 Cent auf 80,03 Dollar.

10. Euro kaum verändert

Der Euro hat sich vor den Osterfeiertagen nur wenig bewegt und sich knapp unter 1,09 US-Dollar gehalten. Am Donnerstagmorgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,0893 Dollar gehandelt und damit geringfügig tiefer als am Vorabend.

