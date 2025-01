10 vor 9

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge.

1. DAX vor Seitwärtsbewegung

Der DAX dürfte seine Seitwärtsbewegung auf hohem Niveau auch am Donnerstag fortsetzen. Der Leitindex DAX wird am Morgen nahezu unverändert erwartet, da von der Wall Street und der US-Technologiebörse Nasdaq keine nennenswerten Impulse ausgehen.

2. Börsen in Fernost schwächer

An den Märkten in Fernost dominieren am Donnerstag die Bären. In Tokio knüpfte der Leitindex Nikkei 225 an seine schwache Vortagesperformance an und verlor 0,94 Prozent auf 39.606,70 Punkte. Auch vom chinesischen Festland werden Verluste gemeldet: Der Shanghai Composite gibt zeitweise 0,43 Prozent auf 3.216,43 Indexpunkte nach. Kaum Veränderung zeigt sich in Hongkong, wo Hang Seng zuletzt marginale 0,01 Prozent auf 19.278,82 Zähler einbüßte.

3. E-Automarkt 2024: Die großen Verlierer heißen Tesla und Opel

Im schwächelnden deutschen Elektroautomarkt mussten vergangenes Jahr vor allem Tesla und Opel Federn lassen. Zur Nachricht

4. AMD-Aktie leidet unter doppelter Abstufung durch HSBC

Der Wettbewerb im Bereich der künstlichen Intelligenz ist hart: Das bekommt auch AMD immer wieder zu spüren. Zur Nachricht

5. Warnstreik bei der Post im Raum Karlsruhe

Im Ringen um einen neuen Tarifvertrag bei der Deutschen Post hat die Kommunikationsgewerkschaft DPV zu Warnstreiks in Karlsruhe und Umgebung aufgerufen. Zur Nachricht

6. Redcare Pharmacy meldet 2,4 Milliarden Euro Umsatz - E-Rezepte treiben Wachstum

Die Online-Apotheke Redcare Pharmacy hat 2024 stark vom Wachstum mit elektronischen Rezepten in Deutschland profitiert. Zur Nachricht

7. Bitcoin gibt weiter nach und entfernt sich von Rekordhoch

Der Bitcoin hat am Donnerstag im frühen Handel weiter nachgegeben und ist wieder auf das Niveau von Ende 2024 zurückgefallen. Zur Nachricht

8. About You ersetzen NEXUS im SDAX und Formycon im TecDAX

Der Indexbetreiber hat am Mittwochabend die Änderungen außerplanmäßige Änderung der Komponenten in SDAX, HDAX und TecDAX bekannt gegeben. Zur Nachricht

9. Ölpreise stabil

Die Ölpreise präsentieren sich am Donnerstagmorgen mit stabilen Notierungen. Bis gegen 7.40 Uhr (MEZ) verteuerte sich der nächstfällige WTI-Future um 0,09 auf 73,41 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 0,08 auf 76,24 Dollar anzog.

10. Euro zum Dollar etwas tiefer

Der Euro kostet am Morgen 1,0305 US-Dollar und damit etwas weniger als am Abend zuvor.