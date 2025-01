Langsamere Fed-Zinssenkungen belasten: DAX bleibt wohl in Rekordnähe -- Verluste an den Börsen in Asien -- Bitcoin-Kursverluste setzen sich fort

Der deutsche Aktienmarkt dürfte seine Seitwärtsbewegung auf hohem Niveau auch am Donnerstag fortsetzen. Der Leitindex DAX wird am Morgen nahezu unverändert erwartet, da von der Wall Street und der US-Technologiebörse Nasdaq keine nennenswerten Impulse ausgehen. Das Rekordhoch von Mitte Dezember bleibt in Reichweite - bis zur Bestmarke von 20.522 Punkten fehlen dem DAX weniger als ein Prozent.

In der Eurozone haben sich die Erzeugerpreise im November erneut verlangsamt. So sanken die Preise gegenüber dem Vorjahresmonat um 1,2 Prozent, wie das Statistikamt Eurostat am Mittwoch in Luxemburg mitteilte. Zuvor war jedoch ein Rückgang um 1,4 Prozent erwartet worden. Verglichen mit dem Vormonat stiegen die Erzeugerpreise im November jedoch um 1,6 Prozent. Hier war ein Anstieg um 1,5 Prozent prognostiziert worden. Derweil warten Anleger bereits gespannt auf US-Arbeitsmarktdaten, die am Freitag veröffentlicht werden.

Der EURO STOXX 50 eröffnete knapp im Plus, rutschte im Verlauf jedoch in die Verlustzone und gab letztlich 0,31 Prozent auf 4.996,39 Punkte nach.

Der designierte US-Präsident Donald Trump machte am Mittwoch einer Erholung der US-Börsen einen Strich durch die Rechnung. Der Fernsehsender "CNN" berichtete, Trump könnte den nationalen wirtschaftlichen Notstand ausrufen, um die von ihm angekündigten Importzölle durchsetzen zu können, was Inflations - und Zinssorgen schürt.

Die Anleger an den US-Börsen hielten sich am Mittwoch zurück.

An den Märkten in Fernost dominieren am Donnerstag die Bären..

In Tokio knäüpft der Leitindex Nikkei 225 an seine schwache Vortagesperformance an und verliert zeitweise 1,10 Prozent auf 39.539,64 Punkte.

Auch vom chinesischen Festland werden Verluste gemeldet: Der Shanghai Composite gibt zeitweise 0,25 Prozent auf 3.222,09 Indexpunkte nach.

Kaum Veränderung zeigt sich in Hongkong, wo Hang Seng zuletzt marginale 0,04 Prozent auf 19.287,03 Zähler zulegte.

Die Verluste in der Region führen Marktteilnehmer auf die wachsende Erwartung zurück, dass die US-Notenbank die Leitzinsen in diesem Jahr langsamer senken könnte als bisher angenommen. Das am Mittwochabend veröffentlichte Protokoll der Dezember-Sitzung der Federal Reserve unterstreicht diesen moderateren Ansatz. Darin wird betont, dass die Fed-Mitglieder weiterhin das Risiko einer höheren als erwarteten Inflation sehen - teilweise aufgrund möglicher Handelszölle durch den designierten US-Präsidenten Donald Trump. Zudem halten sich Anleger vor den am Freitag anstehenden US-Arbeitsmarktdaten für Dezember zurück. Diese werden weitere Hinweise auf die zukünftige Zinspolitik der Federal Reserve liefern.

In China hatten schwache, aber den Erwartungen entsprechende Inflationsdaten kaum Einfluss auf die Märkte. Im Dezember stiegen die Verbraucherpreise um 0,1 Prozent und erfüllten damit die Prognosen. Gleichzeitig sanken die Erzeugerpreise den 27. Monat in Folge, wenn auch etwas weniger stark als erwartet. Laut Zhiwei Zhang, Ökonom bei Pinpoint Asset Management, bleibt der Deflationsdruck in China bestehen. Trotz Anzeichen wirtschaftlicher Stabilisierung fehlt es an ausreichender Dynamik, um die Preise anzuheben.

In Japan belastet unterdessen die Unsicherheit über die zukünftige Zinspolitik der Bank of Japan (BoJ). Es fehlt an klaren Signalen der Notenbank für eine zeitnahe Zinserhöhung .

