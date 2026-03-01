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Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

Werte in diesem Artikel

Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge. Wer­bung Wer­bung

1. DAX wird fester erwartet

Der DAX dürfte seine Erholung des Vortages fortsetzen.

2. Börsen in Fernost in Grün

In Tokio steigt der Nikkei 225 zeitweise kräftige 2,87 Prozent auf 55.239,40 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland notiert der Shanghai Composite 0,23 Prozent höher bei 4.059,05 Zählern.

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Wiederum aufwärts geht es in Hongkong: Der Hang Seng legt stellenweise 0,78 Prozent zu auf 26.069,82 Einheiten.

3. thyssenkrupp nucera-Aktie sackt ab: Umsatz- und EBIT-Prognose gekappt

thyssenkrupp nucera hat die Umsatz- und EBIT-Prognose für den Konzern und das Segment Grüner Wasserstoff für das Geschäftsjahr 2025/26 aufgrund höherer Projektkosten gesenkt. Zur Nachricht

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4. Unilever-Aktie: Lebensmittel-Sparte könnte womöglich abgespalten werden

Der Konsumgüterkonzern Unilever will Insidern zufolge sein Geschäft mit Lebensmitteln abspalten. Zur Nachricht

5. Micron legt Zahlen vor

Nach dem Handelsende an den US-Börsen rückt Speicherchiphersteller Micron Technology mit seiner Quartalsbilanz in den Blick. Was Analysten erwarten

6. Meta-Aktie: VR-Rückzug und Milliardenverluste - Facebook-Konzern setzt voll auf KI

Der Facebook-Konzern Meta macht seine verlustreiche virtuelle 3D-Welt Horizon Worlds dicht. Zur Nachricht

7. UBS-Aktie: Handelsgeschäft offenbar durch globalen Technikausfall beeinträchtigt

Bei der Schweizer Großbank UBS ist es Insidern zufolge am Dienstag zu einem globalen Technikausfall gekommen. Zur Nachricht

8. Krise der Auto-Branche als Chance? Rüstungsaktien wie Rheinmetall, RENK, HENSOLDT & Co. könnten profitieren

Für die kriselnde Auto-Zulieferbranche in Sachsen und Thüringen bieten sich laut einer Studie Chancen in der Rüstungsindustrie . Zur Nachricht

9. Ölpreise geben nach

Die Ölpreise sinken um zwei bis drei Prozent, Brent-Öl hält sich allerdings weiterhin über der Marke von 100 US-Dollar.

10. Euro kaum verändert

Der Euro zeigt sich zum US-Dollar stabil.