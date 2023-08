Börsenhandel am Mittwoch: Diese 10 wichtige Fakten sollten Sie wissen

10 vor 9

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

Werte in diesem Artikel

Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge.

1. DAX vorbörslich freundlich

Der DAX dürfte einen etwas festeren Start in die Mittwochssitzung hinlegen. Gut eine Stunde vor Handelsstart taxiert der Broker IG das deutsche Börsenbarometer rund 0,2 Prozent fester bei 15.965 Punkten.

2. Börsen in Fernost steigen zur Wochenmitte an

In Tokio steigt der Nikkei stellenweise um 0,65 Prozent auf 32.429,12 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland notiert der Shanghai Composite stellenweise 0,06 Prozent stärker bei 3.137,72 Zählern. In Hongkong kann der Hang Seng zwischenzeitlich Gewinne in Höhe von 0,59 Prozent auf 18.593,49 Einheiten verbuchen.

3. Toyota erleidet Systemausfall - Produktion wieder angelaufen

Der japanische Autoriese Toyota hat nach einem Totalstillstand seiner Produktion in Japan die Fertigung wieder angefahren. Zur Nachricht

4. Eni zahlt französischen Kunden Entschädigungen aus Staatskasse

Der italienische Öl- und Gaskonzern Eni wird in den kommenden Monaten aufgrund von Abrechnungsfehlern Millionen von Euro vom französischen Staat an seine Kunden in Frankreich zurückzahlen. Zur Nachricht

5. Aroundtown macht nach Abwertung des Portfolios einen Milliardenverlust

Der Gewerbeimmobilienspezialist Aroundtown bekommt das schwache Umfeld zu spüren. So verzeichnete das Unternehmen im ersten Halbjahr wegen der Abwertung des Immobilienportfolios unter dem Strich einen Milliardenverlust, wie Aroundtown am Mittwoch in Luxemburg mitteilte. Zur Nachricht

6. Delivery Hero macht deutlich weniger Verlust - Dennoch Erwartungen nicht erfüllt

Der Essenslieferdienst Delivery Hero hat im ersten Halbjahr deutlich weniger Verlust gemacht. Zwischen Januar und Ende Juni sammelte sich unter dem Strich ein Fehlbetrag von gut 832 Millionen Euro an - nach knapp 1,5 Milliarden Euro im Vorjahreszeitraum, wie der MDAX-Konzern Delivery Hero am Mittwoch in Berlin mitteilte. Zur Nachricht

7. "Mutter aller Blasen": Aus diesen drei Gründen rechnet Experte Keith McCullough mit einem Aktiencrash an der Wall Street

Das Börsenjahr 2023 lief bislang gut - zu gut, meint Keith McCullough, CEO von Hedgeye Risk Management. McCullough warnt vor einem Platzen der vermeintlichen Aktienblase und macht drei Gründe für einen baldigen Crash ausfindig. Zur Nachricht

8. JPMorgan-Analyst Marko Kolanovic sieht schwarz für US-Aktien

Das Börsenjahr 2023 läuft deutlich besser, als es viele Experten erwartet hatten. Getrieben von der Aussicht auf ein Ende des Zinserhöhungszyklus und einem Produktivitätsschub angesichts der Massenadaption von Künstlicher Intelligenz strebten die globalen Börsen nach oben. Doch damit könnte nun Schluss sein, meint JPMorgan-Analyst Marko Kolanovic. Zur Nachricht

9. Ölpreise fester

Die Ölpreise steigen zur Wochenmitte an. Im frühen Handel kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Oktober 85,74 US-Dollar. Das waren 25 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 34 Cent auf 81,50 Dollar.

10. Euro kann Vortagesgewinne verteidigen

Der Euro wird am Mittwochmorgen zeitweise bei 1,0860 US-Dollar taxiert.