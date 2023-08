Asiens Börsen freundlich -- Eni zahlt französischen Kunden Entschädigungen aus Staatskasse -- Toyota im Fokus

Auch am Dienstag blieb die Stimmung international gut und verlieh dem deutschen Aktienmarkt weiter Rückenwind. In China hofften Anleger auf weitere Stützungsmaßnahmen der Regierung und auch das Verhältnis zwischen den USA und China schien sich etwas zu entspannen. So einigte sich US-Handelsministerin Gina Raimondo bei ihrer China-Reise mit dem chinesischen Ressortchef Wang Wentao auf die Einrichtung einer neuen Arbeitsgruppe im Handelsstreit.

Der EURO STOXX 50 legte zum Start minimal zu, zeigte sich dann jedoch höher. Am Abend betrug das Plus noch 0,76 Prozent auf 4.326,47 Punkte.

An den europäischen Börsen überwogen am Dienstag die Käufer.

An den US-Börsen standen die Zeichen am Dienstag auf Erholung.

Der Dow Jones Index verabschiedete sich mit einem Plus von 0,85 Prozent auf 34.852,67 Punkte aus der Sitzung. Er war zunächst knapp unter der Nullinie in den Handel gegangen, konnte dann jedoch steigen. Der NASDAQ Composite verzeichnete zum Börsenschluss daneben Gewinne in Höhe von 1,74 Prozent auf 13.943,76 Zähler. Er hatte etwas tiefer eröffnet, dann jedoch schnell den Sprung auf grünes Terrain geschafft und deutlich zugelegt.

Stützend wirkte die Aussicht auf neue Wirtschaftsstimuli in China. Mit der Angelegenheit vertrauten Personen zufolge wies China Banken nun an, Zinsen für bestehende Immobiliendarlehen teils zu senken. Darüber hinaus war die Hoffnung auf Gespräche der US-Handelsministerin Gina Raimondo mit China groß. Die Politikerin ist bis Mittwoch in der Volksrepublik und einigte sich im Rahmen ihrer Reise bereits mit dem chinesischen Ressortchef Wang Wentao im Streit um Handelsfragen auf die Einrichtung einer neuen Arbeitsgruppe. Am Markt wurde dies als Entspannungssigna. gewertet, so Dow Jones Newswires.

Konjunkturseitig wurde am Dienstag der Index des Verbrauchervertrauens für August veröffentlicht. Die Stimmung unter den US-Verbrauchern hat sich stärker abgeschwächt als erwartet. Wie das Forschungsinstitut Conference Board berichtete, fiel der Index des Verbrauchervertrauens auf 106,1. Auch die Zahl der Stellenangebote in den USA nahm im Juli deutlicher ab als gedacht. Unter Anlegern stieg durch die schwachen Daten die Hoffnung, dass die Fed auf neue Zinserhöhungen verzichten könnte, was auch den Aktien zugute kam.