Dienstagshandel an der Börse: 10 wichtige Fakten

10 vor 9

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge.

1. DAX dürfte Erholung fortsetzen

Der DAX dürfte - mit einer international guten Stimmung im Rücken - am Dienstag weiter steigen. Vorbörsliche Indikationen lassen auf einen um 0,35 Prozent höheren Start bei 15.848 Punkten hoffen.

2. Börsen in Fernost legen zu

An den asiatischen Aktienmärkten geht es auch am Dienstag weiter aufwärts. In Tokio steht der Nikkei gegen 7:50 Uhr unserer Zeit um 0,22 Prozent höher bei 32.240 Punkten. Auf dem chinesischen Festland steigt der Shanghai Composite zur gleichen Zeit um 1,47 Prozent auf 3.144 Zähler. In Hongkong klettert der Hang Seng derweil um 2,33 Prozent auf 18.553 Einheiten.

3. EVOTEC erneut mit Quartalsverlust

Belastet von den Auswirkungen eines Cyber-Angriffs hat EVOTEC im zweiten Quartal etwas weniger umgesetzt und erneut einen Verlust verzeichnet. Den bereits im Juli gesenkten Ausblick für das Gesamtjahr bekräftigte der Hamburger Biotechnologie-Konzern. Zur Nachricht

4. IW prognostiziert Schrumpfen der deutschen Wirtschaft in 2023

Hohe Zinsen, teurere Energie und ein schwacher Export lähmen die deutsche Wirtschaft. Das Institut der deutschen Wirtschaft (IW) rechnet deshalb in diesem Jahr mit einem Rückgang des realen Bruttoinlandsprodukts (BIP) um bis zu 0,5 Prozent, wie aus dem nun veröffentlichten Konjunkturbericht hervorgeht. Zur Nachricht

5. Tesla-Konkurrent BYD verzeichnet satten Gewinnsprung

Ein Rekordabsatz hat dem chinesische Elektroautobauer BYD im ersten Halbjahr zu einem satten Gewinnsprung verholfen. Das Unternehmen verdiente mehr als dreimal so viel wie vor Jahresfrist, wie der Tesla-Konkurrent am Montag nach Handelsschluss in Asien bekanntgab. Zur Nachricht

6. UBS schließt Vergleich mit "Inside Paradeplatz"

Die UBS hakt einen weiteren Rechtsfall der kürzlich übernommenen Credit Suisse ab. Die Großbank einigte sich mit "Inside Paradeplatz" auf einen Vergleich, wie die Schweizer Onlinepublikation am Dienstag mitteilte. Zur Nachricht

7. US-Richter verwirft Großteil der Commerzbank-Klage gegen BNY Mellon

Die Commerzbank hat im Prozess gegen die US-Depotbank BNY Mellon einen Dämpfer erlitten. US-Bezirksrichter George Daniels wies am Montag den Großteil einer Klage ab, mit der die Commerzbank die Bank of New York Mellon für einen Schaden von mehr als einer Milliarde Dollar haftbar machen wollte. Zur Nachricht

8. Toyota-Produktion in Japan durch technisches Problem lahmgelegt

Beim japanischen Autoriesen Toyota hat ein technisches Problem zu einem erheblichen Produktionsausfall im Heimatland geführt. Wie der Konzern am Dienstag bekanntgab, wurde der Betrieb von 25 Produktionslinien in 12 der 14 Montagewerke in Japan unterbrochen. Zur Nachricht

9. Ölpreise kaum verändert

Die Ölpreise präsentieren sich am Dienstagmorgen mit gehaltenen Notierungen. Bis gegen 7.45 Uhr (MESZ) ermäßigte sich der nächstfällige WTI-Future um 0,13 auf 79,97 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 0,11 auf 83,76 Dollar zurückfiel.

10. Euro hält sich über 1,08 US-Dollar

Der Euro hat sich am Dienstag über der Marke von 1,08 US-Dollar gehalten. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,0825 Dollar und damit etwas mehr als am Abend zuvor. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Montagnachmittag auf 1,0808 Dollar festgesetzt.