Gute Stimmung hält an: DAX höher erwartet -- Asiens Börsen im Plus -- EVOTEC erneut mit Quartalsverlust -- IW prognostiziert Schrumpfen der deutschen Wirtschaft in 2023 -- BYD im Fokus

Konjunkturseitig stehen vor allem Termine aus der zweiten Reihe an: Für Deutschland und Frankreich werden Indikatoren zur Verbraucherstimmung veröffentlicht, ebenso in den USA.

Auch am Dienstag bleibt die Stimmung international gut und dürfte dem deutschen Aktienmarkt weiter Rückenwind verleihen. In China hoffen Anleger auf weitere Stützungsmaßnahmen der Regierung und auch das Verhältnis zwischen den USA und China scheint sich etwas zu entspannen. So einigte sich US-Handelsministerin Gina Raimondo bei ihrer China-Reise mit dem chinesischen Ressortchef Wang Wentao auf die Einrichtung einer neuen Arbeitsgruppe im Handelsstreit.

Der DAX zeigt sich vorbörslich zeitweise um 0,43 Prozent stärker bei 15.860 Punkten. Am Vortag schloss der deutsche Leitzindex 1,03 Prozent höher bei 15.792,61 Punkten. Auch der TecDAX wird mit Gewinnen erwartet. Er ging am Vortag 1,20 Prozent fester bei 3.119,53 Einheiten aus dem Handel.

Der deutsche Aktienmarkt dürfte am Dienstag höher in den Tag gehen.

Auch am Dienstag dürfte der Handel freundlich verlaufen, Experten sprechen allerdings davon, dass das abwartende Verhalten der Anleger auch nach Jackson Hole weitergehen könnte. Denn im Wochenverlauf stehen unter anderem die neuen Inflationsdaten aus der Eurozone an und die Notenbanker hatten zuvor die Datenabhängigkeit ihres weiteren Vorgehens betont.

Powell betonte, dass die Notenbank ihre Entscheidungen weiterhin stark von den vorliegenden Daten abhängig machen wird und mit Vorsicht vorgehen wird. Marktbeobachter weisen darauf hin, dass in dieser Woche wichtige Wirtschaftsdaten anstehen, darunter der Preisindex für persönliche Konsumausgaben sowie Arbeitsmarktdaten am Mittwoch und Freitag.

Zum Beginn der neuen Woche zeichnete sich eine positive Tendenz ab. Die Aussagen der Zentralbankvertreter während des Symposiums in Jackson Hole am Ende der vergangenen Woche werden weiterhin verarbeitet, aber im Großen und Ganzen haben sie nur begrenzt neue Erkenntnisse geliefert. Einerseits wird die Inflation von Jerome Powell, dem Leiter der US-Notenbank, nach wie vor als zu hoch wahrgenommen. Andererseits bewältigt die Wirtschaft die bereits durchgeführten Zinserhöhungen gut, und der Arbeitsmarkt präsentiert sich weiterhin robust.

Der Dow Jones Index notierte zur Startglocke höher und konnte auch im weiteren Handelsverlauf Gewinne verzeichnen. Letztendlich schloss er den Handelstag 0,62 Prozent höher bei 34.560,08 Punkten ab. Der NASDAQ Composite notierte am Montag nach einem positiven Handelsstart ebenfalls in Grün. Letztendlich ging es für den NASDAQ Composite 0,89 Prozent bei 13.705,13 Einheiten nach oben.

An den asiatischen Aktienmärkten geht es auch am Dienstag weiter aufwärts.

In Tokio steht der Nikkei gegen 7:50 Uhr unserer Zeit um 0,22 Prozent höher bei 32.240 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland steigt der Shanghai Composite zur gleichen Zeit um 1,47 Prozent auf 3.144 Zähler. In Hongkong klettert der Hang Seng derweil um 2,33 Prozent auf 18.553 Einheiten.

Die gute Stimmung vom Wochenauftakt hält in Asien auch am Dienstag an. Anleger zeigten sich am Montag begeistert, dass die chinesischen Behörden erstmals seit 2008 die Stempelsteuer auf Aktiengeschäfte gesenkt haben. Nun haben hochrangige Politiker und Vertreter des Staates offenbar weitere Konjunkturhilfen zugesagt.

