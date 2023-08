An alten Twitter-Standorten: NASDAQ-Wert Tesla plant offenbar eigene Datenzentren

Riesiger Bedarf

In der heutigen Zeit bilden Daten das Rückgrat unserer modernen Gesellschaft. Daher hat das Thema Datenverarbeitung eine zunehmend zentrale Rolle eingenommen. Nun plant auch Tesla, in den Betrieb von Datenzentren einzusteigen.

• Stellenausschreibung offenbart Teslas Pläne im Bereich Datenzentren

• Tesla will "einzigartige" Datenzentren aufbauen

• Übernahme von ehemaligen Twitter-Standorten

Tesla auf der Suche nach Personal für Datenzentren

Der US-amerikanische E-Autohersteller Tesla ist auf der Suche nach Mitarbeitern, die den Aufbau von Datenzentren vorantreiben sollen. Das geht aus einer Stellenbeschreibung des Unternehmens hervor.

Die Stellenausschreibung, mit welcher das Unternehmen nach einem "Sr. Engineering Program Manager, Data Centers" sucht, lässt Teslas Absichten erkennen, den Aufbau von Datenzentren voranzutreiben. Dabei scheinen die eigenen Ansprüche in diesem Bereich hoch und die Ziele gewohnt ehrgeizig zu sein. Der Stellenbeschreibung zufolge, plant Tesla die Entwicklung von Datenzentren, wie es sie noch nie gegeben hat. Eine genauere Beschreibung der Zielsetzung in diesem Bereich ist nicht Teil des Stellenangebotes.

Tesla übernimmt Datenzentren von Twitter

Wie das Portal The Information berichtet, habe Tesla bereits Datenzentren von X (ehemals Twitter) übernommen. Beide Unternehmen werden von Elon Musk kontrolliert. Dem Bericht zufolge hat Tesla am Standort Sacramento ein Datenzentrum von einem Betreiber übernommen, welches vorher bereits von X genutzt wurde. Eine Kehrtwende, denn The Information zufolge habe Elon Musk in der Vergangenheit den Standort Sacramento aufgrund der oftmals hohen Temperaturen vor Ort als ungeeignet für den Betrieb eines Datenzentrums eingeschätzt. Laut der Internetseite führe Tesla außerdem Gespräche mit Prime Data Centers über die Nutzung eines weiteren Datenzentrums, welches in der Vergangenheit von X genutzt wurde.

Tesla wertet Daten von Fahrzeugkameras aus

Teslas geplante Investitionen in Datenzentren dürften eine Reaktion auf den großen Bedarf des Unternehmens im Bereich der Datenverarbeitung sein, wie it-daily.net berichtet. Demnach wolle Tesla so von der Auswertung von Daten profitieren, die von der mit Kameras ausgestatteten Flotte von Tesla-Fahrzeugen gesammelt werden. Die Daten könnten demnach beispielsweise dafür genutzt werden, die Entwicklung der autonomen Fahrfunktionen voranzutreiben.

Redaktion finanzen.net