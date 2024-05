10 vor 9

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

1. DAX stärker erwartet

Der DAX dürfte am Mittwoch fester in den Handel starten.

2. Börsen in Fernost uneinheitlich

An den asiatischen Börsen wird am Mittwoch nur träge gehandelt.

Der japanische Leitindex Nikkei 225 steigt aktuell (7.07 Uhr MEZ) 0,18 Prozent auf 38.423,39 Punkte. Etwas schwächer präsentiert sich der Markt auf dem chinesischen Festland, dort büßt der Shanghai Composite 0,17 Prozent auf 3.140,34 Zähler ein. In Hongkong standen die Börsenampeln am Dienstag ebenso auf Rot. Hier wird heute feiertagsbedingt nicht gehandelt. Zuletzt ging es mit dem Hang Seng 0,22 Prozent auf 19.073,71 Punkte nach unten.

3. Merck leidet unter schwachem Laborgeschäft

Der Pharma- und Spezialchemiekonzern Merck hat im ersten Quartal weiter mit Problemen im Laborgeschäft zu kämpfen. Zur Nachricht

4. Commerzbank mit bestem Quartalsergebnis seit mehr als zehn Jahren

Die Commerzbank ist mit einem Gewinnsprung ins laufende Jahr gestartet und hat nach eigenen Angaben ihr bestes Ergebnis in einem ersten Quartal seit mehr als zehn Jahren erzielt. Zur Nachricht

5. thyssenkrupp schraubt Prognose herunter - Verlust erwartet

Der Industriekonzern thyssenkrupp kämpft weiter mit einer schwachen Konjunktur und gesunkenen Stahlpreisen. Zur Nachricht

6. RWE im ersten Quartal über Erwartungen

Trotz eines Ergebnisrückgangs ist der Energiekonzern RWE besser ins Jahr gestartet als von Analysten erwartet. Zur Nachricht

7. Google bringt KI in Suchmaschine

Google krempelt seine dominierende Internet-Suchmaschine mit KI-Funktionen um. Zur Nachricht

8. Boeing soll gegen Auflagen verstoßen haben

Boeing droht neues Ungemach mit der US-Regierung. Zur Nachricht

9. Allianz legt beim Gewinn überraschend stark zu

Der Versicherungskonzern Allianz ist dank guter Geschäfte im Schaden- und Unfallsegment überraschend gut ins Jahr gestartet. Zur Nachricht

10. Euro steigt über 1,08 US-Dollar

Der Euro hat am Mittwoch weiter zugelegt und den höchsten Stand seit gut einem Monat markiert. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung bis zu 1,0828 US-Dollar und damit so viel wie zuletzt Mitte April.