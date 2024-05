Asiatische Börsen uneinheitlich -- Google bringt KI in Suchmaschine -- Boeing im Fokus

Die leichte Korrektur vom Rekordhoch setzte sich am Dienstag beim DAX fort. Die US-Erzeugerpreise setzten den DAX nur kurz stärker unter Druck. Die US-Erzeugerpreise fielen im April höher aus als erwartet. Nun steigt die Spannung vor den zur Wochenmitte anstehenden US-Inflationszahlen. "Die Anleger warten ab und wagen sich vor den Inflationsdaten am Mittwoch nicht zu weit aus der Deckung", schrieb Analyst Jochen Stanzl vom Broker CMC Markets. Die US-Verbraucherpreise werden als maßgeblicher Faktor für die weitere geldpolitische Entwicklung gesehen. Derzeit ist noch unsicher, wann die US-Notenbank Fed mit Zinssenkungen beginnen wird. Im DAX sei die Bereitschaft der Anleger derweil zu Gewinnmitnahmen nach der starken Rally verständlicherweise gestiegen, so Stanzl. Jürgen Molnar, Kapitalmarktstratege beim Broker RoboMarkets, kommentierte, der deutsche Leitindex konsolidiere auf hohem Niveau.

Anleger an den Börsen in der Eurozone hielten sich am Dienstag zurück.

Der EURO STOXX 50 eröffnete nahe seines Vortagesschlusskurses und kam auch im Laufe des Tages nicht vom Fleck. Er verabschiedete sich marginale 0,03 Prozent höher bei 5.080,29 Punkten in den Feierabend.

Vor den US-Inflationsdaten am Mittwoch tat sich wenig. "Da die Indizes in Frankfurt und New York in den vergangenen Tagen die wieder aufgekommene Zinssenkungsfantasie in die Kurse bereits eingepreist haben, sind Enttäuschungspotenzial und Fallhöhe entsprechend hoch", zitierte dpa-AFX Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar vom Broker RoboMarkets.

Im Fokus stand weiterhin die Berichtssaison, daneben fanden auch zahlreiche Hauptversammlungen statt.

Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken