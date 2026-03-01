DAX23.816 -1,6%Est505.783 -1,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,3100 -3,0%Nas22.749 -0,3%Bitcoin60.897 -0,2%Euro1,1613 ±0,0%Öl84,91 +0,7%Gold5.113 +0,6%
Heute im Fokus
Iran-Krieg weitet sich aus: DAX vorbörslich mit Erholungsversuch -- Asiens Börsen fester -- Lufthansa auf Wachstumskurs -- VW im Fokus
Top News
Erholungsversuch vor dem Wochenende: DAX nimmt wohl neuen Anlauf auf 24.000er-Marke Erholungsversuch vor dem Wochenende: DAX nimmt wohl neuen Anlauf auf 24.000er-Marke
KI-Rausch treibt Marvell auf Rekordkurs! Gigantische Prognosen und Technologien treiben den Chipgiganten! KI-Rausch treibt Marvell auf Rekordkurs! Gigantische Prognosen und Technologien treiben den Chipgiganten!
10 vor 9

Die wichtigsten 10 News für Anleger am Freitag

06.03.26 08:00 Uhr
Was heute an der Börse wichtig ist | finanzen.net

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge.

1. DAX fester erwartet

Der DAX notiert rund eine Stunde vor Handelsstart 0,62 Prozent höher bei 23.963,00 Zählern.

2. Börsen in Fernost im Plus

In Tokio steigt der Nikkei 225 stellenweise 0,62 Prozent auf 55.620,84 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland prägen ebenfalls Gewinne das Bild, der Shanghai Composite klettert um 0,33 Prozent auf 4.122,15 Zähler.

Aufwärtstendenzen sind ebenfalls in Hongkong auszumachen, wo es für den Hang Seng um 1,52 Prozent auf 25.706,24 Zähler nach oben geht.

3. Lufthansa-Aktie im Plus: Auf Wachstumskurs nach gutem Jahr - Rekordumsatz

Die Lufthansa Group hat im vergangenen Jahr den höchsten Umsatz ihrer Konzerngeschichte erzielt und ihr operatives Ergebnis zweistellig gesteigert. Zur Nachricht

4. VW-Aktie: Betriebsratschefin sieht Rüstung als Option

VW-Betriebsratschefin Daniela Cavallo zeigt sich offen für Rüstungsprojekte bei dem Autobauer. Zur Nachricht

5. Iran nimmt weitere Ziele ins Visier - Nato in Alarmbereitschaft

Irans Kampfkraft ist nach US-Einschätzung erheblich geschwächt - dennoch weitet Teheran den Krieg im gesamten Nahen Osten weiter aus. Zur Nachricht

6. LANXESS-Aktie: Envalior-Verkauf für 2026 abgehakt

LANXESS kann die Anteile an seinem mit dem Finanzinvestor Advent betriebenen Gemeinschaftsunternehmen Envalior nicht wie geplant dieses Jahr losschlagen. Zur Nachricht

7. Delivery Hero-Aktie: Rückkauf von Wandelschuldverschreibungen im Blick

Delivery Hero passt Teile seiner Finanzierung an. Zur Nachricht

8. Gabler-Aktie steuert auf Börsengang zu: Sollten Anleger beim neuen Rüstungswert zugreifen?

Der U-Boot-Ausrüster Gabler steht kurz vor seinem Börsendebüt in Frankfurt. Anleger haben somit bald einen weiteren Verteidigungswert zur Auswahl. Wie stehen die Chancen für die Gabler-Aktie? Zur Nachricht

9. Ölpreise ungleich

Die Ölpreise zeigen sich am Freitag uneins. Während WTI stellenweise 0,57 Prozent auf 80,55 US-Dollar abgibt, legt die Nordseesorte Brent 1,2 Prozent auf 85,32 US-Dollar zu

10. Euro stabil

Der Euro zeigt sich zum US-Dollar kaum verändert.

Bildquellen: Sergieiev / Shutterstock.com

