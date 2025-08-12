10 vor 9

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

1. DAX fester erwartet

Der DAX bewegt sich zum Wochenstart vorbörslich im Plus.

2. Börsen in China in Grün - Feiertag in Tokio

In Tokio wies der Leitindex Nikkei 225 am Freitag letztlich ein Plus von 1,85 Prozent auf 41.820,48 Punkte aus. Am Montag findet in Japan aufgrund des "Tag des Berges" kein Handel statt.

Auf dem chinesischen Festland notiert der Shanghai Composite gegen 07:00 MESZ um 0,51 Prozent höher bei 3.653,50 Zählern.

In Hongkong steigt der Hang Seng um 0,19 Prozent auf 24.906,90 Einheiten.

3. Vor Alaska-Treffen: Ukraine und EU setzen klare Grenzen

Vor dem geplanten Treffen von US-Präsident Donald Trump und Kremlchef Wladimir Putin haben die ukrainische Führung und ihre europäischen Verbündeten die Grenzen ihrer Kompromissbereitschaft betont. Zur Nachricht

4. Palantir wehrt sich gegen Vorwürfe mangelnder Datensicherheit

Nach jahrelanger Kritik wehrt sich die US-Firma Palantir gegen Vorwürfe mangelnder Datensicherheit beim umstrittenen Einsatz ihrer Datenanalyse-Software bei deutschen Polizeien. Zur Nachricht

5. Ballard Power, BigBear.ai, AMC Entertainment & Co. legen Bilanzen offen

In New York sind insbesondere die Bilanzen von Ballard Power, BigBear.ai, Barrick Mining, Fluence Energy und AMC Entertainment heute von Interesse. Die Prognosen der Analysten

6. Volkswagen-Aktie: Grünen-Ministerin Hamburg will VW-Aufsichtsratssitz bis 2027 behalten

Trotz Kritik an ihrer Rolle im Aufsichtsrat von VW will Niedersachsens Kultusministerin Julia Willie Hamburg das Mandat auch nach der Landtagswahl 2027 behalten - sofern sie dann wieder der Landesregierung angehört. Zur Nachricht

7. Glencore übernimmt Batterie-Recycler Li-Cycle

Der kanadische Batterie-Recycler Li-Cycle, der bei Magdeburg eine der größten Recyclingfabriken Europas entwickelt, ist vom Schweizer Unternehmen Glencore übernommen worden. Zur Nachricht

8. VINCI senkt Kosten für Cobra-Übernahme - Joint Venture mit ACS abgesagt

VINCI muss im Rahmen der endgültigen Vereinbarung über die Übernahme des Energiegeschäfts Cobra IS vom spanischen Baukonzern ACS nun niedrigere Earn-out-Zahlungen leisten als gedacht. Zur Nachricht

9. Manchester United-Aktie: RB Leipzig verkauft Sesko für bis zu 90 Millionen an Manchester United

RB Leipzig verliert Benjamin Sesko an Manchester United und kassiert dafür ordentlich, wie die Vereine bekannt gaben. Zur Nachricht

10. Bitcoin nahe Allzeithoch - Gewinne vom Wochenende setzen sich fort

Der Bitcoin hat sich Montagmorgen mit kräftigen Gewinnen dem Rekordhoch von Mitte Juli genähert. Zur Nachricht