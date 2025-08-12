DAX24.163 -0,1%ESt505.348 +0,3%Top 10 Crypto17,12 +5,4%Dow44.176 +0,5%Nas21.450 +1,0%Bitcoin104.553 +2,1%Euro1,1671 +0,2%Öl66,29 -0,1%Gold3.374 -0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Novo Nordisk A3EU6F NVIDIA 918422 Palantir A2QA4J Lufthansa 823212 Allianz 840400 Apple 865985 Deutsche Telekom 555750 RENK RENK73 Deutsche Bank 514000 Commerzbank CBK100 BYD A0M4W9 BASF BASF11 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Vor Trump-Putin-Gipfel: Chinas Börsen in Grün - Feiertag in Tokio -- Glencore übernimmt Li-Cycle -- Palantir weist Datenschutz-Vorwürfe zurück -- Bitcoin nahe Allzeithoch
Top News
Palantir-Aktie: Palantir wehrt sich gegen Vorwürfe mangelnder Datensicherheit Palantir-Aktie: Palantir wehrt sich gegen Vorwürfe mangelnder Datensicherheit
Auf dem Verkaufszettel: Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen Auf dem Verkaufszettel: Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
10 vor 9

Die wichtigsten 10 News für Anleger am Montag - Ballard Power, BigBear.ai, AMC Entertainment & Co. mit Bilanzen

11.08.25 08:00 Uhr
Was heute an der Börse wichtig ist - Aktien von Ballard Power, BigBear.ai, Fluency Energy, Barrick, AMC Entertainment & Co. mit Bilanzen im Fokus | finanzen.net

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
24.162,9 PKT -29,6 PKT -0,12%
Charts|News|Analysen
Hang Seng
24.858,8 PKT -222,8 PKT -0,89%
Charts|News|Analysen
Nikkei 225
41.820,5 PKT 761,3 PKT 1,85%
Charts|News|Analysen
Shanghai Composite
3.635,1 PKT -4,5 PKT -0,12%
Charts|News|Analysen

Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge.

Wer­bung

1. DAX fester erwartet

Der DAX bewegt sich zum Wochenstart vorbörslich im Plus.

2. Börsen in China in Grün - Feiertag in Tokio

In Tokio wies der Leitindex Nikkei 225 am Freitag letztlich ein Plus von 1,85 Prozent auf 41.820,48 Punkte aus. Am Montag findet in Japan aufgrund des "Tag des Berges" kein Handel statt.

Auf dem chinesischen Festland notiert der Shanghai Composite gegen 07:00 MESZ um 0,51 Prozent höher bei 3.653,50 Zählern.

Wer­bung

In Hongkong steigt der Hang Seng um 0,19 Prozent auf 24.906,90 Einheiten.

3. Vor Alaska-Treffen: Ukraine und EU setzen klare Grenzen

Vor dem geplanten Treffen von US-Präsident Donald Trump und Kremlchef Wladimir Putin haben die ukrainische Führung und ihre europäischen Verbündeten die Grenzen ihrer Kompromissbereitschaft betont. Zur Nachricht

4. Palantir wehrt sich gegen Vorwürfe mangelnder Datensicherheit

Wer­bung

Nach jahrelanger Kritik wehrt sich die US-Firma Palantir gegen Vorwürfe mangelnder Datensicherheit beim umstrittenen Einsatz ihrer Datenanalyse-Software bei deutschen Polizeien. Zur Nachricht

5. Ballard Power, BigBear.ai, AMC Entertainment & Co. legen Bilanzen offen

In New York sind insbesondere die Bilanzen von Ballard Power, BigBear.ai, Barrick Mining, Fluence Energy und AMC Entertainment heute von Interesse. Die Prognosen der Analysten

6. Volkswagen-Aktie: Grünen-Ministerin Hamburg will VW-Aufsichtsratssitz bis 2027 behalten

Trotz Kritik an ihrer Rolle im Aufsichtsrat von VW will Niedersachsens Kultusministerin Julia Willie Hamburg das Mandat auch nach der Landtagswahl 2027 behalten - sofern sie dann wieder der Landesregierung angehört. Zur Nachricht

7. Glencore übernimmt Batterie-Recycler Li-Cycle

Der kanadische Batterie-Recycler Li-Cycle, der bei Magdeburg eine der größten Recyclingfabriken Europas entwickelt, ist vom Schweizer Unternehmen Glencore übernommen worden. Zur Nachricht

8. VINCI senkt Kosten für Cobra-Übernahme - Joint Venture mit ACS abgesagt

VINCI muss im Rahmen der endgültigen Vereinbarung über die Übernahme des Energiegeschäfts Cobra IS vom spanischen Baukonzern ACS nun niedrigere Earn-out-Zahlungen leisten als gedacht. Zur Nachricht

9. Manchester United-Aktie: RB Leipzig verkauft Sesko für bis zu 90 Millionen an Manchester United

RB Leipzig verliert Benjamin Sesko an Manchester United und kassiert dafür ordentlich, wie die Vereine bekannt gaben. Zur Nachricht

10. Bitcoin nahe Allzeithoch - Gewinne vom Wochenende setzen sich fort

Der Bitcoin hat sich Montagmorgen mit kräftigen Gewinnen dem Rekordhoch von Mitte Juli genähert. Zur Nachricht

Bildquellen: Creativa Images / Shutterstock.com

Mehr zum Thema DAX 40

08:00Die wichtigsten 10 News für Anleger am Montag - Ballard Power, BigBear.ai, AMC Entertainment & Co. mit Bilanzen
08:00Swiss setzt im September Airbus A330 auf Inlandsstrecke ein
07:34dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Leicht im Plus
07:20Konjunktursorgen: DAX-Anleger bleiben zuversichtlich - US-Inflation und Ukraine im Fokus
07:19DAX-FLASH: Anleger bleiben zuversichtlich - US-Inflation und Ukraine im Fokus
07:02Vor Trump-Putin-Gipfel: DAX fester erwartet -- Chinas Börsen in Grün - Feiertag in Tokio -- Glencore übernimmt Li-Cycle -- Palantir weist Datenschutz-Vorwürfe zurück -- Bitcoin nahe Allzeithoch
06:30Trader Börsenspiel geht wieder los: Jetzt anmelden und Range Rover Evoque gewinnen
06:30Trader Börsenspiel geht wieder los: Jetzt anmelden und Range Rover Evoque gewinnen
mehr