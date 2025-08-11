DAX24.163 -0,1%ESt505.348 +0,3%Top 10 Crypto16,48 +1,4%Dow44.176 +0,5%Nas21.450 +1,0%Bitcoin104.537 +2,1%Euro1,1670 +0,2%Öl66,25 -0,1%Gold3.378 -0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Novo Nordisk A3EU6F NVIDIA 918422 Palantir A2QA4J Lufthansa 823212 Apple 865985 Allianz 840400 Deutsche Telekom 555750 Deutsche Bank 514000 Commerzbank CBK100 BASF BASF11 BYD A0M4W9 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 RENK RENK73
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Vor Trump-Putin-Gipfel: Chinas Börsen in Grün -- Feiertag in Tokio -- Glencore übernimmt Li-Cycle -- Palantir weist Datenschutz-Vorwürfe zurück -- Bitcoin nahe Allzeithoch
Top News
Auf dem Verkaufszettel: Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen Auf dem Verkaufszettel: Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Aktien von BYD und Tesla buhlen um Anlegergunst: BYD überholt Tesla erstmals im Fortune Global 500-Ranking Aktien von BYD und Tesla buhlen um Anlegergunst: BYD überholt Tesla erstmals im Fortune Global 500-Ranking
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Heute im Fokus

Vor Trump-Putin-Gipfel: Chinas Börsen in Grün - Feiertag in Tokio -- Glencore übernimmt Li-Cycle -- Palantir weist Datenschutz-Vorwürfe zurück -- Bitcoin nahe Allzeithoch

aktualisiert 11.08.25 07:52 Uhr

Timo Boll wirbt für den BVB. Microsoft stellt Updates ein - Millionen Rechner unsicher. VINCI senkt Kosten für Cobra-Übernahme - Joint Venture mit ACS abgesagt. Grünen-Ministerin Hamburg will VW-Aufsichtsratssitz behalten. ING erweitert Angebote. Sesko von RB Leipzig wechselt zu Man United. Neues Kreuzfahrtschiff für Disney.

Marktentwicklung


Der deutsche Leitindex zeigte sich vor dem Wochenende weitgehend richtungslos.

Der DAX beendete den Freitagshandel bei 24.162,86 Punkten um 0,12 Prozent tiefer, nachdem er zum Start ebenfalls ein geringes Minus verzeichnet hatte und sich dann auch im weiteren Verlauf nicht von der Nulllinie lösen konnte.
Der TecDAX ging bei 3.780,75 Zählern um 0,41 Prozent höher ins Wochenende. Er war kaum verändert in die Sitzung gegangen, konnte dann jedoch leichte Gewinne einfahren.

"Die Käufer werden durch zwei vage Hoffnungen angetrieben. Einerseits durch eine Zinssenkung der Federal Reserve in etwas mehr als einem Monat. Andererseits durch ein mögliches Treffen zwischen Trump, Selenskyj und Putin vielleicht schon in der kommenden Woche", kommentierte Analyst Jochen Stanzl vom Broker CMC Markets laut der Deutschen Presse-Agentur. Daneben blieb die Saison der Quartalsbilanzen im Fokus. Aus dem DAX stand am Freitag allerdings nur die Zahlenvorlage von Munich Re auf der Agenda.

Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken



Top Themen

Palantir-Aktie: Palantir wehrt sich gegen Vorwürfe mangelnder Datensicherheit
PalantirMicrosoftVINCIBitcoinGlencoreINGVW

News-Ticker

Weitere anzeigen

Legende

= Top-News
= Wichtige Nachrichten

Börsenchronik

08.08.25DAX geht leichter ins Wochenende -- Dow letztlich höher - NASDAQ mit Rekord -- CureVac & BioNTech: Einigung im Patentstreit -- Munich Re von tieferen Preisen belastet -- Bitcoin, SoundHound im Fokus
07.08.25Ukraine-Hoffnung: DAX schließt knapp unter 24.200 Punkten -- US-Börsen uneins -- D-Wave Quantum mit mehr Verlust -- Rheinmetall verfehlt Erwartungen -- Telekom, Apple, Siemens, IonQ, Allianz im Fokus
06.08.25DAX letztlich mit Plus -- Wall Street schließt höher -- Novo Nordisk verdient weniger -- Super Micro enttäuscht -- Disney, DroneShield, Rheinmetall, Bayer, Commerzbank, Siemens Energy, AMD im Fokus
05.08.25DAX letztlich freundlich -- US-Börsen schließen tiefer -- Palantir übertrifft alle Erwartungen -- BioNTech, Rheinmetall, Coinbase, RENK, HENSOLDT, DHL, BYD, Continental, Infineon, FMC im Fokus
04.08.25DAX schließt höher -- Gewinne an den US-Börsen -- Buffetts Berkshire: Milliardenabschreibung -- BioNTech dämmt Verluste ein -- ON Semi, D-Wave, Tesla, Figma, VW, BYD, Novo Nordisk, Palantir im Fokus
mehr Börsenchronik Nachrichten