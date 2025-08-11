Vor Trump-Putin-Gipfel: Chinas Börsen in Grün -- Feiertag in Tokio -- Glencore übernimmt Li-Cycle -- Palantir weist Datenschutz-Vorwürfe zurück -- Bitcoin nahe Allzeithoch

Deutschland Europa USA Asien

Der deutsche Leitindex zeigte sich vor dem Wochenende weitgehend richtungslos. Der DAX beendete den Freitagshandel bei 24.162,86 Punkten um 0,12 Prozent tiefer, nachdem er zum Start ebenfalls ein geringes Minus verzeichnet hatte und sich dann auch im weiteren Verlauf nicht von der Nulllinie lösen konnte.

Der TecDAX ging bei 3.780,75 Zählern um 0,41 Prozent höher ins Wochenende. Er war kaum verändert in die Sitzung gegangen, konnte dann jedoch leichte Gewinne einfahren. "Die Käufer werden durch zwei vage Hoffnungen angetrieben. Einerseits durch eine Zinssenkung der Federal Reserve in etwas mehr als einem Monat. Andererseits durch ein mögliches Treffen zwischen Trump, Selenskyj und Putin vielleicht schon in der kommenden Woche", kommentierte Analyst Jochen Stanzl vom Broker CMC Markets laut der Deutschen Presse-Agentur. Daneben blieb die Saison der Quartalsbilanzen im Fokus. Aus dem DAX stand am Freitag allerdings nur die Zahlenvorlage von Munich Re auf der Agenda. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





An den europäischen Aktienmärkten herrschte vor dem Wochenende eine freundliche Stimmung. Der EURO STOXX 50 stand zum Handelsende bei 5.353,52 Punkten mit 0,40 Prozent im Plus. Am Morgen hatte er kaum bewegt eröffnet, konnte dann jedoch leicht steigen. Anleger agierten am Freitag überwiegend abwartend. "Die Marktteilnehmer haben sich nach der aufregenden Handelswoche an den Seitenlinien positioniert", so Marktexperte Andreas Lipkow laut "dpa-AFX" - wohl auch, um auf der sicheren Seite zu sein, falls am Wochenende unliebsame Nachrichten bekannt werden. Die Bilanzsaison blieb daneben weiter im Fokus, auch wenn sie sich am Freitag nur in abgespeckter Form fortsetzte. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Die US-Börsen legten im Freitagshandel teils deutlich zu. Der Dow Jones eröffnete mit einem leichten Plus und bewegte sich auch im Anschluss auf positivem Terrain. Er beendete die Sitzung 0,47 Prozent höher bei 44.175,61 Punkten.

Der Techwerteindex NASDAQ Composite zeigte sich zum Start ebenso fester und konnte anschließend kräftig steigen. Dabei markierte er sogar ein neues Allzeithoch bei 21.464,53 Punkten. Letztlich notierte er noch 0,98 Prozent höher bei 21.450,02 Einheiten. Am Freitag war ein freundlicher Handel an den US-Börsen zu sehen. Die Zinssenkungsspekulationen setzten sich am Markt wieder durch. Dagegen traten die Sorgen um die US-Zollpolitik wieder etwas in den Hintergrund. Für Aufmerksamkeit sorgte am letzten Handelstag der Woche vor allem eine Personalentscheidung: US-Präsident Trump hat den früheren Wirtschaftsberater Stephen Miran als neuen Fed-Gouverneur nominiert. Er soll übergangsweise Adriana Kuglers vakanten Sitz übernehmen. Miran gilt als geldpolitisch eher locker eingestellt - im Sinne Trumps, der weiter auf Zinssenkungen drängt. Ob er bereits bei der nächsten Fed-Zinssitzung im September stimmberechtigt ist, bleibt offen. Vor dem Wochenende wurden keine wichtigen Wirtschaftsdaten mehr erwartet, im Blick blieb jedoch die laufende Berichtssaison: Laut HSBC haben rund 80 Prozent der bisher berichtenden S&P 500-Unternehmen die Gewinnerwartungen übertroffen. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken



