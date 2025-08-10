DAX24.093 -0,3%ESt505.339 -0,2%Top 10 Crypto16,77 +3,2%Dow44.176 +0,5%Nas21.450 +1,0%Bitcoin104.354 +1,9%Euro1,1655 +0,1%Öl66,15 -0,3%Gold3.364 -1,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Novo Nordisk A3EU6F NVIDIA 918422 RENK RENK73 Palantir A2QA4J Lufthansa 823212 Deutsche Bank 514000 Commerzbank CBK100 HENSOLDT HAG000 Allianz 840400 Deutsche Telekom 555750 BASF BASF11 Apple 865985 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 BYD A0M4W9
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Vor Trump-Putin-Gipfel: DAX dreht ins Minus -- Chinas Börsen in Grün -- Palantir weist Datenschutz-Vorwürfe zurück -- DroneShield, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, NVIDIA, AMD, Bitcoin im Fokus
Top News
Gaspreis, Goldpreis, Ölpreis & Co aktuell Gaspreis, Goldpreis, Ölpreis & Co aktuell
Cognex will mit OneVision der Marktführer bei KI-Bildverarbeitungssystemen werden - 2. Quartal könnte große Trendwende einleiten! Cognex will mit OneVision der Marktführer bei KI-Bildverarbeitungssystemen werden - 2. Quartal könnte große Trendwende einleiten!
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Goldpreis und Ölpreis

Goldpreis: Markante Gewinnmitnahmen zum Wochenstart

11.08.25 08:26 Uhr
Goldpreis fällt zu Wochenbeginn - Gewinnmitnahmen belasten | finanzen.net

Im frühen Montagshandel zeigt sich die Krisenwährung Gold mit nachgebenden Notierungen.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Goldpreis
3.363,95 USD -34,83 USD -1,02%
News
Ölpreis (Brent)
66,15 USD -0,17 USD -0,26%
News
Ölpreis (WTI)
63,52 USD 0,17 USD 0,27%
News

von Jörg Bernhard

Nachlassende geopolitische Spannungen haben im Vorfeld des für Freitag angekündigten Treffens von US-Präsident Donald Trump mit Wladimir Putin in Alaska dem Goldpreis einen negativen Wochenstart beschert. Für erhöhte Aufmerksamkeit dürften nun die für den morgigen Dienstag anstehende Bekanntgabe aktueller US-Inflationsdaten sorgen. Laut von Trading Economics veröffentlichten Umfragen unter Analysten soll sich die US-Inflationsrate von 2,7 auf 2,8 Prozent p.a. und die Kernrate von 2,9 auf 3,0 Prozent erhöht haben. Nur zur Erinnerung: Die US-Notenbank Fed strebt eine Inflation von ungefähr zwei Prozent an. Impulse könnte der Goldpreis aber auch durch die Kommentare diverser US-Notenbanker erfahren, schließlich steht nach den Angriffen von Donald Trump die Unabhängigkeit der Fed auf dem Spiel. Ein Aspekt, der gegen den Dollar und für Gold spricht, schließlich gilt das gelbe Edelmetall als Krisenwährung, die nicht unter der Hoheit irgendeiner Regierung steht.

Am Montagmorgen präsentierte sich der Goldpreis mit fallenden Notierungen. Bis 8.15 Uhr (MESZ) ermäßigte sich der am aktivsten gehandelte Future auf Gold (Dezember) um 56,00 auf 3.435,30 Dollar pro Feinunze.

Rohöl: Talfahrt geht weiter

Der Ölpreis startete nach den markanten Verlusten der Vorwoche mit niedrigeren Notierungen in die neue Handelswoche. Nach wie vor drücken folgende Faktoren auf die Marktstimmung: Höhere US-Zölle auf Handelspartner, eine Produktionsausweitung der OPEC sowie die Erwartung, dass sich die USA und Russland einer Waffenstillstandsvereinbarung für die Ukraine nähern. Der am Freitagabend veröffentlichte Wochenbericht der im Ölsektor tätigen US-Dienstleistungsfirma Baker Hughes über die nordamerikanischen Bohraktivitäten wies mit 411 US-Ölbohranlagen weiterhin einen Wert nahe an seinem Vierjahrestief aus.

Am Montagmorgen präsentierte sich der Ölpreis mit nachgebenden Notierungen. Bis gegen 8.15 Uhr (MESZ) ermäßigte sich der nächstfällige WTI-Future um 0,51 auf 63,37 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 0,43 auf 66,15 Dollar zurückfiel.


Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Brian A Jackson / Shutterstock.com, elen_studio / Shutterstock.com

Nachrichten zu Goldpreis