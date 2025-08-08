DAX24.163 -0,1%ESt505.348 +0,3%Top 10 Crypto16,25 +2,7%Dow44.176 +0,5%Nas21.450 +1,0%Bitcoin101.862 +1,8%Euro1,1644 +0,1%Öl66,32 -0,1%Gold3.398 ±0,0%
Rohstoffe aktuell

So bewegen sich die Preise von Gold, Öl, Erdgas und Silber am Sonntagabend

10.08.25 20:43 Uhr
So bewegen sich die Preise von Gold, Öl, Erdgas und Silber am Sonntagabend | finanzen.net

So tendieren Goldpreis, Ölpreis, Silberpreis & Co. aktuell.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Aluminiumpreis
2.614,09 USD -10,93 USD -0,42%
News
Baumwolle
0,65 USD 0,00 USD 0,35%
News
Bleipreis
1.963,00 USD -11,00 USD -0,56%
News
Dieselpreis Benzin
1,58 EUR 0,00 EUR 0,25%
News
EEX Strompreis Phelix DE
91,46 EUR -0,11 EUR -0,12%
News
Eisenerzpreis
104,81 USD -0,59 USD -0,56%
News
Erdgaspreis - TTF
44,81 EUR -0,65 EUR -1,43%
News
Erdgaspreis - Natural Gas
3,00 USD -0,09 USD -2,79%
News
Ethanolpreis
2,16 USD 0,00 USD 0,05%
News
Goldpreis
3.398,35 USD 0,00 USD 0,00%
News
Haferpreis
3,34 USD 0,03 USD 0,75%
News
Heizölpreis
59,97 USD 0,00 USD 0,00%
News
Holzpreis
653,00 USD -2,00 USD -0,31%
News
Kaffeepreis
3,09 USD 0,12 USD 3,97%
News
Kakaopreis
5.494,00 GBP 1,00 GBP 0,02%
News
Kohlepreis
101,25 USD -0,75 USD -0,74%
News
Kupferpreis
9.627,00 USD -9,50 USD -0,10%
News
Lebendrindpreis
2,33 USD -0,06 USD -2,47%
News
Mageres Schwein Preis
1,09 USD 0,00 USD 0,05%
News
Maispreis
3,83 USD -0,02 USD -0,39%
News
Mastrindpreis
3,39 USD -0,10 USD -2,79%
News
Milchpreis
17,38 USD 0,02 USD 0,12%
News
Naphthapreis (European)
555,85 USD 1,85 USD 0,33%
News
Nickelpreis
14.885,00 USD -95,00 USD -0,63%
News
Ölpreis (Brent)
66,32 USD -0,09 USD -0,14%
News
Ölpreis (WTI)
63,35 USD -0,47 USD -0,74%
News
Orangensaftpreis
2,36 USD 0,11 USD 4,91%
News
Palladiumpreis
1.120,50 USD 0,00 USD 0,00%
News
Palmölpreis
4.212,00 MYR 10,00 MYR 0,24%
News
Platinpreis
1.334,00 USD 0,00 USD 0,00%
News
Rapspreis
468,50 EUR -5,00 EUR -1,06%
News
Reispreis
12,74 USD 0,05 USD 0,39%
News
Silberpreis
38,37 USD 0,00 USD 0,00%
News
Sojabohnenmehlpreis
274,60 USD 1,80 USD 0,66%
News
Sojabohnenölpreis
0,53 USD -0,01 USD -1,29%
News
Sojabohnenpreis
9,67 USD -0,03 USD -0,26%
News
Super Benzin
1,66 EUR -0,00 EUR -0,18%
News
Uranpreis
70,05 USD -0,65 USD -0,93%
News
Weizenpreis
196,25 EUR -1,50 EUR -0,76%
News
Zinkpreis
2.811,00 USD 3,00 USD 0,11%
News
Zinnpreis
33.900,00 USD 245,00 USD 0,73%
News
Zuckerpreis
0,16 USD 0,00 USD 1,50%
News

Der Goldpreis hat sich am Abend kaum bewegt. Um 20:40 Uhr tendierte er bei 3.398,35 US-Dollar, was dem Niveau des Vortages entspricht (3.398,35 US-Dollar).

In der Zwischenzeitlich lassen sich beim Silberpreis kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Preis am Vortag bei 38,37 US-Dollar lag, wird der Silberpreis um 20:15 Uhr auf 38,37 US-Dollar beziffert.

Währenddessen kommt der Platinpreis kaum von der Stelle. Um 20:15 Uhr werden 1.334,00 US-Dollar ausgewiesen, was dem Preis des Vortages entspricht.

In der Zwischenzeitlich lassen sich beim Palladiumpreis kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Preis am Vortag bei 1.120,50 US-Dollar lag, wird der Palladiumpreis um 20:15 Uhr auf 1.120,50 US-Dollar beziffert.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Sebastian Duda / Shutterstock.com

