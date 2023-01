Dienstagshandel an der Börse: 10 wichtige Fakten

Der DAX bewegt sich am Dienstag vorbörslich auf rotem Terrain.

2. Börsen in Fernost im Plus

In Tokio schloss der japanische Leitindex Nikkei am vor dem Wochenende auf Vortagsniveau bei 26.094,50 Punkten. In Japan wird erst ab Mittwoch wieder gehandelt.

Auf dem chinesischen Festland legt der Shanghai Composite gegen 07:00 MEZ 0,71 Prozent auf 3.111,13 Zähler zu. In Hongkong steigt der Hang Seng derweil um 1,75 Prozent auf 20.128,46 Einheiten.

3. Tesla enttäuscht: Weniger Fahrzeuge als erwartet ausgeliefert

Der Elektrofahrzeugbauer Tesla hat im vierten Quartal weniger Fahrzeuge an seine Kunden übergeben als Experten vorhergesagt hatten. Zur Nachricht

4. Brenntag-Aktie nachbörslich gefragt: Brenntag bläst nach Aktionärskritik Univar-Übernahme ab

Der Chemikalienhändler Brenntag will den US-Rivalen Univar Solutions nach öffentlicher Kritik eines seiner Aktionäre nicht mehr kaufen. Zur Nachricht

5. Meyer Burger-Aktie: Meyer Burger plant weitere Millioneninvestitionen - Energiekrise beflügelt Solarbranche

Getrieben vom Solarboom plant der Hersteller Meyer Burger dieses Jahr weitere Millioneninvestitionen sowie Neueinstellungen vor allem in Thalheim in Sachsen-Anhalt. Zur Nachricht

6. Caixin-Index im Dezember gesunken: Corona-Infektionswelle belastete Chinas Wirtschaft

Die massive Infektionswelle nach dem Ende der Null-Corona-Politik hat Chinas Wirtschaft im Dezember deutlich belastet. Zur Nachricht

7. Umfrage im Auftrag des Bundesverbandes deutscher Banken: Anleger suchen für 2023 sichere Investments

Nach einem schwachen Börsenjahr suchen die Anleger in Deutschland für 2023 möglichst sichere Investments. Zur Nachricht

8. Fresenius-Aktie: Jefferies stuft Fresenius hoch und hebt Kursziel an

Das Analysehaus Jefferies hat Fresenius von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 24 auf 35 Euro angehoben. Zur Nachricht

9. Ölpreise wenig bewegt

Die Ölpreise zeigen sich am Dienstag wenig verändert. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete zuletzt 86,02 US-Dollar. Das waren 0,03 Dollar mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 0,12 Dollar auf 80,41 Dollar.

10. Euro kaum verändert

Der Euro hat sich am Dienstag nur wenig bewegt. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung zu 1,0667 US-Dollar gehandelt und damit nahezu zum gleichen Kurs wie am Vorabend.

Bildquellen: Lotus_studio / Shutterstock.com