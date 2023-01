Fresenius-Aktie: Jefferies stuft Fresenius hoch und hebt Kursziel an

Während er die Dialysetochter Fresenius Medical Care abstufte, sieht Analyst James Vane-Tempest in einer am Dienstag vorliegenden Studie bei dem Fresenius -Konzern die Chance auf eine Neubewertung der übrigen Teile. Die Kurszielerhöhung begründete er mit einem besseren Ausblick für die Medizintochter Kabi. Außerdem strich er einen bisherigen 30-prozentigen Abschlag aus seinem Modell, was er mit mehr Zuversicht für einen Wandel der Konzernstruktur begründete.

Jefferies senkt FMC auf 'Underperform' - Ziel 22 Euro

Das Analysehaus Jefferies hat FMC von "Hold" auf "Underperform" abgestuft und das Kursziel von 29 auf 22 Euro gesenkt. Auf bereinigter Basis werde der Dialyseanbieter für 2022 wohl ein Nettoergebnis von 865 Millionen Euro erzielen, allerdings geschönt durch Einmaleffekte, schrieb Analyst James Vane-Tempest in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Ausgiebiger bereinigt könnte es lediglich bei 640 Millionen Euro liegen, was das Erreichen der 2023er Konsensschätzung von 796 Millionen Euro unwahrscheinlich mache. Der Rücktritt der Kurzzeit-Konzernchefin Carla Kriwet untermauere, wie herausfordernd die operative Wende für FMC ist.

NEW YORK (dpa-AFX Broker)

