Erste Handelswoche 2023: DAX schwächer erwartet -- Chinas Börsen im Plus - Tokio im Feiertag -- Tesla enttäuscht: Weniger Fahrzeuge als erwartet ausgeliefert -- Brenntag, Fresenius, FMC im Fokus

Der deutsche Aktienmarkt wird am Dienstag mit Abgaben erwartet. Der DAX bewegt sich rund eine Stunde vor Handelsstart auf rotem Terrain.Der TecDAX dürfte ebenfalls schwächer starten. Nach dem positiven Jahresstart dürfte es am Dienstag am deutschen Aktienmarkt zunächst ruhig zugehen. Das Auf und Ab des DAX um die runde 14.000-Punkte-Marke dürfte sich somit fortsetzen. Da die US-Börsen am Vortag geschlossen waren, gibt es von dort keine Impulse. An den chinesischen Börsen geht es am Dienstag derweil aufwärts, nachdem ein Einkaufsmanagerindex im Dezember etwas besser ausgefallen war als erwartet. Im Laufe des Vormittags könnten die Verbraucherpreise aus verschiedenen deutschen Bundesländern für Aufmerksamkeit sorgen.





Die europäischen dürften am Dienstag nachgeben. Der EURO STOXX 50 tendiert vorbörslich schwächer. Marktteilnehmer rechnen mit einem verhaltenen Start an Europas Börsen am zweiten Handelstag des neuen Jahres. Erst mit dem Start des US-Handels am Nachmittag gehe das neue Börsenjahr 2023 richtig los. In Deutschland stehen am Vormittag neue Inflationsdaten im Fokus.





Die US-Börsen blieben am Montag aufgrund des nachgeholten Neujahrs-Feiertags geschlossen. Am Freitag, dem letzten Handelstages im Börsenjahr 2022, hatten sie nachgegeben. Der Dow Jones verlor am Freitag 0,22 Prozent auf 33.147,61 Punkte. Der NASDAQ Composite beendete den letzten Handelstag des Jahres 2022 um 0,11 Prozent tiefer bei 10.466,48 Zählern. Am US-Markt fand an diesem Montag aufgrund des Feiertags "New Years Day" kein Handel statt. Auch der US-Anleihemarkt blieb geschlossen. Der letzte US-Handelstag eines sehr schwierigen Börsenjahres 2022 war von tieferen Notierungen geprägt. 2022 war geprägt insbesondere von der Zinswende der großen Notenbanken vor dem Hintergrund der nach oben schießenden Inflation. Im Laufe der ersten Handelswoche 2023 stehen dann allerdings schon wieder neue wichtige Ereignisse in den USA an. So wird am Mittwoch das jüngste Sitzungsprotokoll der US-Notenbank Fed veröffentlicht und am Freitag steht der US-Arbeitsmarktbericht auf der Agenda.